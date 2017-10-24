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08:01 (мск), источник: VN.ru

Врио губернатора требует докладывать ему о проблемах, знакомясь с районами НСО

Андрей Травников начал знакомиться с районами Новосибирской области. Первая поездка состоялась на запад региона — в Венгерово и Чаны. Программа рабочей поездки составлена так, чтобы сразу показать главе региона проблемные и социальные объекты.

Венгеровский мясокомбинат — главное сельскохозяйственное предприятие района. Здесь и колбасу коптят, и сосиски упаковывают, и пельмени лепят. В этом году открыли новый склад. Объемы растут, хотя коллектив небольшой.

В местной сельской школе — образовательные технологии на уровне мегаполиса. Большинство уроков проходят в интерактивном режиме. Многие классные часы посвящены истории района. Школьники сами пишут буклеты и брошюры.

— Самой главной достопримечательностью нашего района является Спасский монастырь. Его недавно отреставрировали, — рассказал ученик Венгеровской средней школы Егор.

Реставрации ждет и бывший католический костел — там сегодня находится педиатрическое отделение больницы. Ремонта не было с прошлого века. В одной маленькой комнатке сидят два врача. Гардероба тоже нет, как и отбоя от маленьких пациентов и их родителей.

— Очереди бывают весной-осенью, когда обостряются заболевания. Нет специальных помещений, где мы могли бы расположить оборудование, необходимое для полноценного приема ребенка, — говорит врач-педиатр Валентина Вешнякова.

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Перспективные проекты обсуждают в администрации. Например, через район должна пройти дорога к нефтяному месторождению в Тюменской области, всего 300 километров. Сейчас обходной путь составляет 2,5 тысячи километров. Трасса не только решит транзитные проблемы. Это путь к строительству новых производств. В первую очередь, по переработке леса.

— Необходимо строительство автодороги через Орловку. При достаточной аргументации этого проекта с точки зрения создания рабочих мест я готов его поддержать, в том числе и финансово, — рассказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

О дорогах говорят и в соседнем районе — Чановском. На ферму в селе Красное дояркам можно дойти только в сапогах, освещения по дороге нет. Но сюда люди переезжают на работу даже за сотни километров, поскольку остальные условия хороши — зарплата сдельная, рассчитать ее можно и самому — 82 копейки за каждый литр молока. Люди остаются, но остаются и социальные проблемы.

Гордость района — курорт «Озеро Карачи». Это федеральный проект мирового уровня. Рядом — завод по розливу воды. Минералка наполняет и бюджет, и миллионы бутылок для оздоровления пациентов.

Всего за три года здесь провели масштабный ремонт. Архитектуру старых зданий сохранили полностью — даже водонапорную башню начала прошлого века. Зато внутри — самое современное оборудование. Даже лечебная грязь поступает по специальной трубе, есть собственный аквапарк. Добираться тоже стало проще, но ненамного. От курорта «Озеро Карачи» до одноименной железнодорожной станции — всего пять километров. Но из множества пассажирских поездов, которые идут в сторону Москвы, останавливаются не более десятка. Да и те всего на несколько минут.

Именно на поезде приехал сюда врио губернатора на совещание с главами всех районов области. Журналистам Андрей Травников говорит, что программы будущих визитов лучше переписать. Времени мало, использовать его нужно для решения проблемных вопросов.

— Понимаю, что главам районов очень важно рассказать о каких-то достижениях, и я с удовольствием на это посмотрю. Но мне бы хотелось, чтобы мои посещения были насыщены какими-то проблемами социальных объектов, ЖХК, — говорит Андрей Травников.

В следующий раз глава региона уедет из областного центра в субботу в приграничные с Казахстаном районы.

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