Бурков отказался выступать с посланием в день Назарова

Источник: РИА "Новости"

В повестку предстоящего заседания этот вопрос не включен.

В пресс-службе облправительства сообщили, что традиционное послание руководителя региона будет, но не раньше ноября.

Главам отраслевых министерств, видимо, с приходом врио губернатора, понадобилось внести в свои отчеты некоторые изменения.

Как известно, Бурков очень дотошно вникает во все сферы и проблемы в Омской области, поэтому, вероятно, не стал выходить с посланием Заксобранию спустя всего пару недель после своего назначения.