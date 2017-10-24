Бурков отказался выступать с посланием в день Назарова
Первое выступление врио губернатора Омской области Александра Буркова перед депутатами Законодательного собрания на ближайшем заседании 26 октября не состоится.
Первое выступление врио губернатора Омской области Александра Буркова перед депутатами Законодательного собрания на ближайшем заседании 26 октября не состоится.
В повестку предстоящего заседания этот вопрос не включен.
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Главам отраслевых министерств, видимо, с приходом врио губернатора, понадобилось внести в свои отчеты некоторые изменения.
Как известно, Бурков очень дотошно вникает во все сферы и проблемы в Омской области, поэтому, вероятно, не стал выходить с посланием Заксобранию спустя всего пару недель после своего назначения.
Отметим, что дату послания — 26 октября — месяц назад наметил предшественник Александра Буркова Виктор Назаров. На первом заседании осенней сессии второй губернатор Омской области, будучи в командировке, прислал в ЗС просьбу выступить с традиционным посланием губернатора на 2018 год.