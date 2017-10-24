Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Почему американцам разонравился российский корабль
Суд вынес приговор виновному в смерти участника группы «Любэ»
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
07:57 (мск), источник: СуперОмск

Бурков отказался выступать с посланием в день Назарова

Первое выступление врио губернатора Омской области Александра Буркова перед депутатами Законодательного собрания на ближайшем заседании 26 октября не состоится.

Источник: РИА "Новости"

В повестку предстоящего заседания этот вопрос не включен.

В пресс-службе облправительства сообщили, что традиционное послание руководителя региона будет, но не раньше ноября.

Главам отраслевых министерств, видимо, с приходом врио губернатора, понадобилось внести в свои отчеты некоторые изменения.

Как известно, Бурков очень дотошно вникает во все сферы и проблемы в Омской области, поэтому, вероятно, не стал выходить с посланием Заксобранию спустя всего пару недель после своего назначения.

Отметим, что дату послания — 26 октября — месяц назад наметил предшественник Александра Буркова Виктор Назаров. На первом заседании осенней сессии второй губернатор Омской области, будучи в командировке, прислал в ЗС просьбу выступить с традиционным посланием губернатора на 2018 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
КПРФ собирается праздновать 100-летие революции целую неделю
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь