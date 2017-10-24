Иреку Ялалову не понравились названия улиц, которые предложили горожане

Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы.



— Знатная, Богатая, Молочная, Золотая… Ничего не имею против, но думаю, надо более ответственно относиться к выбору названий. Настроение поднимается, конечно, от этих названий, когда 20−30-ое читаешь, — пояснил Ялалов.



По мнению главы администрации, улицы города лучше называть в честь людей, которые родились или жили в Уфе.