Иреку Ялалову не понравились названия улиц, которые предложили горожане
Мэр города считает, что к выбору названия улиц стоит подходить более ответственно.
Мэр города считает, что к выбору названия улиц стоит подходить более ответственно.
Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы.
— Знатная, Богатая, Молочная, Золотая… Ничего не имею против, но думаю, надо более ответственно относиться к выбору названий. Настроение поднимается, конечно, от этих названий, когда 20−30-ое читаешь, — пояснил Ялалов.
По мнению главы администрации, улицы города лучше называть в честь людей, которые родились или жили в Уфе.