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07:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Иреку Ялалову не понравились названия улиц, которые предложили горожане

Мэр города считает, что к выбору названия улиц стоит подходить более ответственно.

Источник: Proufu.ru

Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы.

— Знатная, Богатая, Молочная, Золотая… Ничего не имею против, но думаю, надо более ответственно относиться к выбору названий. Настроение поднимается, конечно, от этих названий, когда 20−30-ое читаешь, — пояснил Ялалов.

По мнению главы администрации, улицы города лучше называть в честь людей, которые родились или жили в Уфе.

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