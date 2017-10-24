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08:05 (мск), источник: СуперОмск

Смолин обсудил с Бурковым влияние ТЭЦ на продолжительность жизни омичей

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бурковым.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

С руководителем региона Смолин обсудил вопрос перевода ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на газ.

Олег Смолин отметил, что использование ТЭЦ высокозольного угля загрязняет воздух в городе и влияет на продолжительность жизни омичей. Перевод ТЭЦ на газ позволит удешевить электроэнергию и тепло, при этом повысится эффективность производства.

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