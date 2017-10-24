Итоги сочинской встречи подведут в штаб-квартире СНГ в Минске
На заседании Совета постпредов в Минске кроме основной повестки планируется также обсудить деятельность созданного в 2007 году Совета руководителей миграционных органов.
На заседании Совета постпредов в Минске кроме основной повестки планируется также обсудить деятельность созданного в 2007 году Совета руководителей миграционных органов.
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Итоги состоявшихся в Сочи заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, а также задачи Совета постпредов и Исполнительного комитета СНГ по реализации принятых документов обсудят в Минске, сообщили в
В Исполнительном комитете СНГ пройдет очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании примет участие председатель исполкома Сергей Лебедев.
«На заседании Совета постпредов в Минске кроме основной повестки планируется также обсудить деятельность созданного в 2007 году Совета руководителей миграционных органов государств — участников СНГ», — сообщили Sputnik в исполкоме.
Там также напомнили, что 10 октября Советом министров иностранных дел СНГ принято 17 документов, касающихся различных аспектов взаимодействия в рамках Содружества. Одобренные СМИД проекты представлены на рассмотрение состоявшегося днем позже заседания Совета глав государств СНГ, а также предстоящего 3 ноября в Ташкенте заседания Совета глав правительств СНГ.
Главами государств — членов СНГ в Сочи было принято 18 документов, целью которых является дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в рамках Содружества в экономике,