Турецкий гамбит: о чем будут договариваться Эрдоган и Мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже завтра отправится с государственным визитом в Турецкую Республику.

Без сомнения, этот визит и заключенные в ходе него договоренности окажут серьезное влияние на развитие экономики двух стран. Но это не новость, а прагматика, подтверждённая временем. Главная интрига заключается в том, насколько сблизятся позиции государств в политической сфере после достаточно долгого периода охлаждения в эпоху Каримова. О чем будут договариваться Мирзиёев и Эрдоган на переговорах в Анкаре, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Непростое прошлое.

Турецкие власти с момента провозглашения независимости в республиках Центральной Азии рассматривали этот регион как одну из потенциальных сфер своего влияния. Поэтому не случайно, что именно Турция одной из первых не только признала государства региона, но и бросилась активно налаживать с ними отношения под флагом объединения тюркских государств, обладающих схожим менталитетом и культурными традициями.

Узбекистан в первые годы независимости активно включился в этот процесс, в стране в течение короткого времени заработали сотни турецких предприятий, причем во многих сферах в связи с неразвитостью местного рынка они заняли практически «всю поляну». Это касалось, например, текстильной промышленности, сферы быстрого питания, химической индустрии.

Параллельно заработало сотрудничество и в других отраслях, в чем немалая заслуга Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (TIKA), офис которого открылся в Узбекистане в 1994 году. Тогда узбекские власти предоставили практически беспрецедентные условия турецкой стороне в сфере образования, доверив ей своё будущее — молодежь.

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По всей стране в первые годы независимости стали открываться турецкие лицеи, быстро набиравшие популярность из-за своего конкурентоспособного уровня обучения в отличие от государственных образовательных учреждений, которые из-за недофинансирования разваливались на глазах. По разным оценкам, за первые пять лет независимости в Узбекистане появилось порядка 60−70 турецких лицеев. Скажем больше, учиться в них стало модно, считалось, что именно там должны проходить первую ступень образования будущие государственные управленцы, элита общества.

Однако спустя время стало понятно, что через созданные образовательные учреждения некоторые представители турецкой элиты активно продвигают идеологию пантюркизма — объединения народов тюркоговорящих стран под эгидой Турции. Тогда многие местные эксперты говорили, что турецкие идеологи готовят внутри страны пятую колонну, которая в будущем приведет Узбекистан в орбиту турецкой политики.

Отрезвление для Узбекистана произошло в 1999 году, когда в Ташкенте прогремела серия взрывов, один из которых должен был уничтожить здание Кабмина, где в это время на заседании правительства должен был присутствовать Ислам Каримов. Власти Узбекистана тогда обратились к турецкой стороне за помощью с просьбой выдать ряд лидеров оппозиционных движений, которых подозревали в связях с произошедшими террористическими актами. Однако Анкара отказала, чем перечеркнула многие успешные совместные проекты.

И здесь важно понимать, что тогда произошло покушение на первое лицо государства и фактически попытка государственного переворота, а турецкие власти отказались выдать виновников всего этого, тем самым взяв их под своё крыло. Поэтому уже до конца 1999 года практически все учебные заведения, патронируемые Турцией, были закрыты.

Интересно, что Турция стала своеобразным бельмом для властей Узбекистана и раньше, в связи с тем, что её, в качестве места жительства, облюбовали многочленные представители узбекской оппозиции, в том числе её так называемый лидер писатель Мухаммад Солих. Не случайно, что недавно задержанный и позже отпущенный писатель-диссидент Нурулло Отаханов прилетел на родину именно из Стамбула.

Точки соприкосновения.

Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что в ходе переговоров на высшем уровне в Анкаре будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, совместного противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам, а также состоится обмен мнениями по международным проблемам.

«Планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание пакета межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов», — отметили в пресс-службе.

Давайте разбираться, что стоит за этими обтекаемыми формулировками. Первостепенным для Турции и Ташкента, скорее всего, станут вопросы экономического сотрудничества, где назрел ряд определенных противоречий. Турция является традиционным и важным торговым партнером Узбекистана. Взаимный товарооборот в 2000—2016 годах вырос почти в семь раз и по итогам 2016 года составил 1,2 миллиарда долларов. Поэтому политика здесь явно уйдёт на второй план и обе стороны оставят острые вопросы на будущее.

В 2011 году турецкий бизнес, имеющий огромное влияние в Узбекистане, столкнулся с рядом определенных проблем. Это было связано, с одной стороны, с общим охлаждением отношений между странами в связи с политикой турецких властей, откровенно поддержавших узбекских оппозиционеров. С другой — до поры до времени представители крупного турецкого бизнеса, занимавшие доминирующее положение в ряде секторов узбекской экономики, пользовались покровительством некоторых чиновников, осуществляя незаконные операции.

После охлаждения была дана команда проверить чистоту работы турецких компаний в Узбекистане. В результате были выявлены нарушения налогового и таможенного законодательства на миллионы долларов. После этого из страны ушли десятки турецких компаний, обвинённых в различных нарушениях.

Новый президент Узбекистана, прекрасно понимая, какие выгоды несёт сотрудничество с турецким бизнесом, пытается исправить сложившуюся ситуацию. На днях был подписан документ, существенно упрощающий визиты в республику для турецких бизнесменов и туристов, визы которым будут оформляться в течении трех дней.

Активно сотрудничают и авиакомпании двух стран, постоянно расширяя частоту и географию совместных полетов. Так, например, были достигнуты договорённости об открытии с 30 октября прямых рейсов между Стамбулом и Самаркандом.

В ходе визита правительственной делегации Узбекистана в Турцию в феврале этого года были заключены контракты на 1 миллиард долларов, а по итогам прошедшего в мае в Ташкенте IV заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству — более чем на 2 миллиарда долларов. Интересно, что последнее заседание этой комиссии было аж в 2008 году.

На этом фоне стало расти число турецких инвесторов и компаний, заходящих на узбекский рынок. В частности, Demir Group намерена создать на месте давно пустующей гостиницы «Чорсу» современный развлекательный комплекс, а также построить в столице торговые центры и рестораны. Ряд турецких инвесторов готовятся к организации в республике СП в электротехнике, продовольственной, текстильной, кожевенно-обувной и фармацевтической отраслях, индустрии строительных материалов.

Сейчас в стране действует около 500 турецких фирм и компаний. Только в прошлом году в республике было создано более 20 предприятий с участием турецкого капитала. Стороны сейчас активно строят планы увеличения товарооборота, как минимум, в 2−3 раза.

Не секрет и то, что многие узбекистанцы выезжают работать в Турцию, которая наряду с Россией и Казахстаном, является одним из главных трудовых рынков для местных мигрантов. Узбекские спецслужбы не раз сообщали о том, что в Турции многие узбекистанцы попадают под влияние экстремистской идеологии и отправляются воевать на стороне «Исламского государства» и других запрещенных группировок. Поэтому несомненно, этот вопрос, будет обсуждаться, равно как и усиление правовой защиты граждан Узбекистана, работающих в Турции.

Скорее всего не обойдут стороны и вопрос нахождения в стране представителей узбекской оппозиции. Политика Ташкента после прихода Мирзиёева стала максимально либеральной в этом плане, из тюрем выпущен ряд правозащитников, власти пригласили все заинтересованные стороны к диалогу. Не исключено, что в кулуарах будет организована встреча и с представителями местной узбекской диаспоры, наподобие той, которая состоялась в США.

Наверняка главы государств обсудят и наметившееся впервые за долгое время сотрудничество в военно-технической сфере. В феврале делегация узбекского Минобороны посещала ряд турецких промышленных предприятий оборонного комплекса, а в июле Мирзиёев принял министра национальной обороны Турецкой Республики. После этого появилась информация о том, что узбекская сторона рассматривает возможности закупки партии бронетехники в Турции и организации совместного производства военной техники.