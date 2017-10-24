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08:05 (мск), источник: Tengrinews

Дело Куандыка Бишимбаева дошло до суда

Уголовное дело в отношении бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Уголовное дело принято к производству специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны. Предварительное слушание назначено на 31 октября 2017 года. Заседание будет проходить в открытом режиме», — сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе столичного суда.

На прошлой неделе в Нацбюро сообщили подробности по делу экс-министра национальной экономики. В ведомстве заявили, что Куандыку Бишимбаеву вменяются восемь фактов получения взяток и один факт хищения денежных средств на сумму 1,2 миллиарда тенге. Отмечалось, что Бишимбаев не признает вину. Он находится под арестом с января этого года.

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