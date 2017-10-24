Дело Куандыка Бишимбаева дошло до суда
Уголовное дело в отношении бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд, сообщает Tengrinews.kz.
Уголовное дело в отношении бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд, сообщает Tengrinews.kz.
«Уголовное дело принято к производству специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны. Предварительное слушание назначено на 31 октября 2017 года. Заседание будет проходить в открытом режиме», — сообщили Tengrinews.kz в
На прошлой неделе в Нацбюро сообщили подробности по делу