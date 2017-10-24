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08:09 (мск), источник: Вести - Пермь

Поезд ЛДПР собрал жалобы пермяков

90% жалоб — проблемы местного уровня. Остальные обещают передать лично Владимиру Жириновскому.

Источник: Вести - Пермь

Больше 150 жалоб передали жители Прикамья в поезд ЛДПР. Он проехал через Пермский край в минувшие выходные и совершил 10 остановок. По самым разным вопросам людей консультировали прямо на станциях. Что спрашивали и как отвечали?

Юридические консультации прямо на перроне Перми-2 очень популярны. Здесь же можно подать свое предложение, которое требует вмешательства на всероссийском уровне.

Собирают предложения, раздают презенты, общаются. На платформе остановился спецпоезд Либерально-демократической партии России.

Олег Постников, координатор Пермского регионального отделения ЛДПР: «Это возможность через депутатов Законодательного собрания, через депутатов Государственной думы обратить внимание на бездействие местных властей. И самое главное — это возможность понять, чем живет страна».

90% жалоб — проблемы местного уровня. Остальные обещают передать лично Владимиру Жириновскому.

У поезда либерал-демократов в Пермском крае несколько остановок, недаром на Перми-2 он стоит не на главном, а на Горнозаводском направлении.

10 остановок на территории Пермского, Чусовского и Горнозаводского районов. А проблемы одни и те же.

Данил Шилков, депутат Государственной Думы России от партии ЛДПР: «Проблемы примерно одни и те же — это ремонт дорог, сфера ЖКХ, здравоохранение. Очень много вопросов по закрытию больниц, по низким заработным платам, поэтому ничего не ново».

Всего жители Прикамья передали либерал-демократам более 150 жалоб.

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