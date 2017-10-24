Бурков проведет рабочий день в Барнауле

Там пройдет совместное заседание совета при полномочном представителе президента в Сибирском федеральном округе и совета безопасности России.

Как ранее сообщал «СуперОмск», полпред Сергей Меняйло и секретарь Совбеза Николай Патрушев намерены с руководителями регионов обсудить дополнительные меры по профилактике правонарушений, вопросы экологической безопасности при обращении с отходами и декриминализацию данной сферы.