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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов раскритиковал уфимских эвакуаторщиков

Глава города сделал громкое заявление.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ирек Ялалов обрушился с критикой на муниципальное предприятие по содержанию парковок. Не понравились сити-менеджеру и отчеты руководства, и работа самой службы.

— Что говорит народ? — вопрошает Ирек Ялалов. — Что эти эвакуаторы ездят только для того, чтобы собирать машины, штрафы. Но ведь вы посмотрите, с какими вопиющими случаями мы сталкиваемся? Машины паркуются не только на газонах, но и вторым и третьим рядом!

Но появились претензии у Ялалова и к «репрессивным» методам эвакуаторщиков.

— В любом пограничном варианты вы сразу прибегаете к эвакуации. Знак в паре метров, а вы тут же эвакуируете. Мы предыдущего руководителя вашего предприятия сняли за то, что он слишком увлекся, — напомнил главе МБУ «По содержанию автопарковочных мест» Владимиру Петрову Ялалов.

Не понравилась Ялалову и работа эвакуаторщиков около «Уфа-Арены». Глава предприятия в ответ уточнил, что в момент проведения хоккейных матчей машины не эвакуируют и эвакуировать не будут.

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