Свердловский депутат объяснил, почему уволил Ярутина после ареста
Свердловский депутат Вячеслав Вегнер объяснил, почему уволил своего арестованного в Москве помощника Сергея Ярутина.
Свердловский депутат Вячеслав Вегнер объяснил, почему уволил своего арестованного в Москве помощника Сергея Ярутина.
Напомним, соответствующий приказ размещен в «Областной газете».
«Дело в том, что Ярутин был оформлен на работу в качестве моего помощника не на весь срок моих полномочий, а на определенный срок. Срок этот истек 13 сентября. Так как удостоверение он не сдал, то был издан приказ. Это обычный порядок. Вопрос о продлении полномочий ни им, ни мной не ставился. С весны он занимался своими делами, мы даже не виделись».
Напомним, Ярутин был задержан в Москве 18 октября сотрудниками столичной полиции. Он обвиняется в распространении клеветнических материалов о корпорации СТС. Бывшему политику инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).