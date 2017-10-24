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08:21 (мск), источник: ЕАН

Свердловский депутат объяснил, почему уволил Ярутина после ареста

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер объяснил, почему уволил своего арестованного в Москве помощника Сергея Ярутина.

Источник: Reuters

Напомним, соответствующий приказ размещен в «Областной газете».

«Дело в том, что Ярутин был оформлен на работу в качестве моего помощника не на весь срок моих полномочий, а на определенный срок. Срок этот истек 13 сентября. Так как удостоверение он не сдал, то был издан приказ. Это обычный порядок. Вопрос о продлении полномочий ни им, ни мной не ставился. С весны он занимался своими делами, мы даже не виделись».

Напомним, Ярутин был задержан в Москве 18 октября сотрудниками столичной полиции. Он обвиняется в распространении клеветнических материалов о корпорации СТС. Бывшему политику инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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