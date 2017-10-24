Свердловский депутат объяснил, почему уволил Ярутина после ареста

«Дело в том, что Ярутин был оформлен на работу в качестве моего помощника не на весь срок моих полномочий, а на определенный срок. Срок этот истек 13 сентября. Так как удостоверение он не сдал, то был издан приказ. Это обычный порядок. Вопрос о продлении полномочий ни им, ни мной не ставился. С весны он занимался своими делами, мы даже не виделись».