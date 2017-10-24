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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы: На наших дорогах — 30% камикадзе

Уфимский сити-менеджер вновь призвал горожан переобуваться.

Глава уфимской администрации Ирек Ялалов раскритиковал водителей, не желающих переходить на зимнюю резину. Больше всего мэра башкирской столицы возмутили люди, принципиально отказавшиеся от шипов. По данным социологии, в Уфе таких водителей — около 30%.

— Ну вы понимаете, что у нас в городе, на наших дорогах — 30% камикадзе? Они и создают эти аварийные ситуации, — возмутился Ялалов.

Сити-менеджер призвал власти подумать о введении ответственности за выезд на трассы и дороги без зимней резины.

— В той же Швейцарии просто нельзя появляться зимой на дорогах без зимней резине. Это серьезные штрафы. И нам тоже нужны такие штрафы, — заявил Ялалов.

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