Мэр Уфы: На наших дорогах — 30% камикадзе

Глава уфимской администрации Ирек Ялалов раскритиковал водителей, не желающих переходить на зимнюю резину. Больше всего мэра башкирской столицы возмутили люди, принципиально отказавшиеся от шипов. По данным социологии, в Уфе таких водителей — около 30%.

— Ну вы понимаете, что у нас в городе, на наших дорогах — 30% камикадзе? Они и создают эти аварийные ситуации, — возмутился Ялалов.

Сити-менеджер призвал власти подумать о введении ответственности за выезд на трассы и дороги без зимней резины.