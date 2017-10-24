Мэр Уфы: На наших дорогах — 30% камикадзе
Уфимский
Уфимский
Глава уфимской администрации Ирек Ялалов раскритиковал водителей, не желающих переходить на зимнюю резину. Больше всего мэра башкирской столицы возмутили люди, принципиально отказавшиеся от шипов. По данным социологии, в Уфе таких водителей — около 30%.
— Ну вы понимаете, что у нас в городе, на наших дорогах — 30% камикадзе? Они и создают эти аварийные ситуации, — возмутился Ялалов.
— В той же Швейцарии просто нельзя появляться зимой на дорогах без зимней резине. Это серьезные штрафы. И нам тоже нужны такие штрафы, — заявил Ялалов.