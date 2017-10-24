Революция не вызывает гордости у россиян
КПРФ собирается праздновать 100-летие Октября целую неделю.
КПРФ собирается праздновать 100-летие Октября целую неделю.
КПРФ намерена отметить 100-летие революции 1917 года массовыми праздничными мероприятиями в
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен праздновать 100-летие Октябрьской революции всю первую неделю ноября. Он убежден, что «Октябрьская революция была событием эпохального масштаба», потому что «спасла российскую государственность». Создание Советского Союза подтолкнуло власти других европейских стран к развитию «социального государства», заявил господин Зюганов.
Впрочем, россияне воспринимают Октябрьскую революцию 1917 года неоднозначно, следует из ряда опросов, которые проводили специалисты Института социологии РАН. Почти треть россиян (32%) затрудняются хоть
При этом к самому факту захвата власти большевиками положительно относятся 30% опрошенных, отрицательно — 35%. Остальные затрудняются ответить.
Любая революция для россиян не основной повод для национальной гордости, следует из исследования Института социологии РАН.
КПРФ все равно будет отмечать юбилей революции как событие века. 1 ноября в Таврическом дворце
4 ноября гости КПРФ прибудут в Москву, где они посетят Мавзолей Ленина, послушают концерт в Лужниках, примут участие «в Форуме мирового социализма». В
Праздничные демонстрации намечены во всех региональных столицах. В Новосибирске к столетию революции вывешены баннеры к праздничной дате. На плакатах изображены Владимир Ленин, революционно настроенная толпа и надпись «Великому Октябрю 100 лет». «Мы не выступали заказчиком этих баннеров», — сказал представитель обкома Василий Волнухин, предположив, что заказчиком могла выступить мэрия Новосибирска. «Они размещаются в рамках социальной рекламы. Поэтому на размещение денег бюджетных не было потрачено», — сказал «Ъ» один из чиновников мэрии.
Будущее тоже «за социализмом», заявил вчера зампред ЦК Дмитрий Новиков. Видение этого будущего коммунисты представят в предвыборной программе «10 шагов к достойной жизни». Точно так же называлась программа партии на выборах в Госдуму 2016 года. Кандидата в президенты КПРФ еще не выдвинула.
Виктор Хамраев; Илья Галагуз, Новосибирск