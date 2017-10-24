Революция не вызывает гордости у россиян

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

КПРФ намерена отметить 100-летие революции 1917 года массовыми праздничными мероприятиями в Санкт-Петербурге и Москве. Руководство партии считает Октябрьский переворот главным событием ХХ века для России и для всего мира. Граждане воспринимают его не так однозначно, следует из опросов Института социологии РАН. Поводом для гордости саму революцию называют 6% респондентов.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен праздновать 100-летие Октябрьской революции всю первую неделю ноября. Он убежден, что «Октябрьская революция была событием эпохального масштаба», потому что «спасла российскую государственность». Создание Советского Союза подтолкнуло власти других европейских стран к развитию «социального государства», заявил господин Зюганов.



Впрочем, россияне воспринимают Октябрьскую революцию 1917 года неоднозначно, следует из ряда опросов, которые проводили специалисты Института социологии РАН. Почти треть россиян (32%) затрудняются хоть как-то оценить это событие. Еще одна треть (29%) считают, что «пользы и вреда было примерно в равной мере». 21% респондентов полагает, что революция принесла «больше пользы», а 19% — что «больше вреда».



При этом к самому факту захвата власти большевиками положительно относятся 30% опрошенных, отрицательно — 35%. Остальные затрудняются ответить.



Любая революция для россиян не основной повод для национальной гордости, следует из исследования Института социологии РАН.

Так, Октябрьскую революцию объектом гордости выбрали 6% опрошенных, перестройку Михаила Горбачева — 2%, отмену крепостного права Александром II — 7%. Бесспорную гордость вызывает только победа в Великой Отечественной войне — 76%.



КПРФ все равно будет отмечать юбилей революции как событие века. 1 ноября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет Международная встреча коммунистических и рабочих партий (приглашены делегации 130 стран). Гостям предложат экскурсии, в том числе на крейсер «Аврора».

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