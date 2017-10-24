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08:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Революция не вызывает гордости у россиян

КПРФ собирается праздновать 100-летие Октября целую неделю.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

КПРФ намерена отметить 100-летие революции 1917 года массовыми праздничными мероприятиями в Санкт-Петербурге и Москве. Руководство партии считает Октябрьский переворот главным событием ХХ века для России и для всего мира. Граждане воспринимают его не так однозначно, следует из опросов Института социологии РАН. Поводом для гордости саму революцию называют 6% респондентов.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен праздновать 100-летие Октябрьской революции всю первую неделю ноября. Он убежден, что «Октябрьская революция была событием эпохального масштаба», потому что «спасла российскую государственность». Создание Советского Союза подтолкнуло власти других европейских стран к развитию «социального государства», заявил господин Зюганов.

Впрочем, россияне воспринимают Октябрьскую революцию 1917 года неоднозначно, следует из ряда опросов, которые проводили специалисты Института социологии РАН. Почти треть россиян (32%) затрудняются хоть как-то оценить это событие. Еще одна треть (29%) считают, что «пользы и вреда было примерно в равной мере». 21% респондентов полагает, что революция принесла «больше пользы», а 19% — что «больше вреда».

При этом к самому факту захвата власти большевиками положительно относятся 30% опрошенных, отрицательно — 35%. Остальные затрудняются ответить.

Любая революция для россиян не основной повод для национальной гордости, следует из исследования Института социологии РАН.

Так, Октябрьскую революцию объектом гордости выбрали 6% опрошенных, перестройку Михаила Горбачева — 2%, отмену крепостного права Александром II — 7%. Бесспорную гордость вызывает только победа в Великой Отечественной войне — 76%.


КПРФ все равно будет отмечать юбилей революции как событие века. 1 ноября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет Международная встреча коммунистических и рабочих партий (приглашены делегации 130 стран). Гостям предложат экскурсии, в том числе на крейсер «Аврора».

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4 ноября гости КПРФ прибудут в Москву, где они посетят Мавзолей Ленина, послушают концерт в Лужниках, примут участие «в Форуме мирового социализма». В пресс-службе московского департамента региональной безопасности сообщили, что рассматривают три заявки на проведение массовых мероприятий 7 ноября, одна из них — от КПРФ.

Праздничные демонстрации намечены во всех региональных столицах. В Новосибирске к столетию революции вывешены баннеры к праздничной дате. На плакатах изображены Владимир Ленин, революционно настроенная толпа и надпись «Великому Октябрю 100 лет». «Мы не выступали заказчиком этих баннеров», — сказал представитель обкома Василий Волнухин, предположив, что заказчиком могла выступить мэрия Новосибирска. «Они размещаются в рамках социальной рекламы. Поэтому на размещение денег бюджетных не было потрачено», — сказал «Ъ» один из чиновников мэрии.

Будущее тоже «за социализмом», заявил вчера зампред ЦК Дмитрий Новиков. Видение этого будущего коммунисты представят в предвыборной программе «10 шагов к достойной жизни». Точно так же называлась программа партии на выборах в Госдуму 2016 года. Кандидата в президенты КПРФ еще не выдвинула.

Виктор Хамраев; Илья Галагуз, Новосибирск

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