Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны
Собянин ответил на вопрос, будет ли баллотироваться снова
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Киев ставит условия покупки российского газа - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:03 (мск), источник: ТАСС

Куйвашев уверен в поддержке странами ЕврАзЭС заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области пообещал широко использовать для подготовки к выставке опыт других стран.

МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/. Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) должны поддержать заявку Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО-2025. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на полях российско-мексиканского делового форума в столице латиноамериканской страны.

«У нас есть соглашение о взаимной помощи и свободной торговле, и, конечно же, мы друг другу помогаем в различных международных проектах, — сказал Куйвашев. — Уверен, что наши коллеги из ЕврАзЭС обязательно поддержат нашу заявку». В том случае, если она будет одобрена, то для подготовки к выставке Свердловская область будет широко использовать опыт других стран. «Мы сделаем все возможное, чтобы это была яркая выставка, незабываемая», — подчеркнул Куйвашев.

В состав международного интеграционного экономического объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Вопрос о поддержке российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге был рассмотрен на октябрьском заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи. Помимо Екатеринбурга на организацию выставки претендуют Париж, Осака и Баку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Радикалы разгромили суд в Киеве и остались в нем ночевать
Сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь