Куйвашев уверен в поддержке странами ЕврАзЭС заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Губернатор Свердловской области пообещал широко использовать для подготовки к выставке опыт других стран.
Губернатор Свердловской области пообещал широко использовать для подготовки к выставке опыт других стран.
МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/.
«У нас есть соглашение о взаимной помощи и свободной торговле, и, конечно же, мы друг другу помогаем в различных международных проектах, — сказал Куйвашев. — Уверен, что наши коллеги из ЕврАзЭС обязательно поддержат нашу заявку». В том случае, если она будет одобрена, то для подготовки к выставке Свердловская область будет широко использовать опыт других стран. «Мы сделаем все возможное, чтобы это была яркая выставка, незабываемая», — подчеркнул Куйвашев.
В состав международного интеграционного экономического объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Вопрос о поддержке российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге был рассмотрен на октябрьском заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи. Помимо Екатеринбурга на организацию выставки претендуют Париж, Осака и Баку.