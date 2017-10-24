Куйвашев уверен в поддержке странами ЕврАзЭС заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

«У нас есть соглашение о взаимной помощи и свободной торговле, и, конечно же, мы друг другу помогаем в различных международных проектах, — сказал Куйвашев. — Уверен, что наши коллеги из ЕврАзЭС обязательно поддержат нашу заявку». В том случае, если она будет одобрена, то для подготовки к выставке Свердловская область будет широко использовать опыт других стран. «Мы сделаем все возможное, чтобы это была яркая выставка, незабываемая», — подчеркнул Куйвашев.