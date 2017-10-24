Красноярску «выбрали» нового мэра
Новым главой города стал Сергей Еремин — два других кандидата отдали ему голоса своих избирателей.
Новым главой города стал Сергей Еремин — два других кандидата отдали ему голоса своих избирателей.
Мэром Красноярска стал Сергей Еремин. За него проголосовало 23 депутата Красноярского горсовета из 29 присутствовавших.
Помимо Еремина, на пост главы города претендовал гендиректор строительной компании «Сибиряк» и депутат горсовета Владимир Егоров. Однако во время своего выступления он призвал всех голосовать за Еремина и фактически устранился из процесса.
Третий кандидат — глава Советского района Владислав Логинов — в начале сессии взял самоотвод.
«Отданные за меня голоса я воспринимаю как кредит доверия, — сказал Сергей Еремин в первой речи в новом статусе, — и теперь нам предстоит большая работа, чтобы Красноярск воспрял, а мы не прятали бы глаза перед собой и перед гостями города».
До поста мэра Красноярска Еремин с 2012 года руководил министерством транспорта Красноярского края. А с 2010 года являлся сначала помощником министра транспорта, а затем и его заместителем.
До прихода во власть, с 2002-го по 2010 год, Сергей Еремин занимал ряд руководящих постов в краевом госпредприятии «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» — от ведущего инженера до начальника отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения.