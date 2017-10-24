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08:20 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярску «выбрали» нового мэра

Новым главой города стал Сергей Еремин — два других кандидата отдали ему голоса своих избирателей.

Источник: Reuters

Мэром Красноярска стал Сергей Еремин. За него проголосовало 23 депутата Красноярского горсовета из 29 присутствовавших.

Помимо Еремина, на пост главы города претендовал гендиректор строительной компании «Сибиряк» и депутат горсовета Владимир Егоров. Однако во время своего выступления он призвал всех голосовать за Еремина и фактически устранился из процесса.

Третий кандидат — глава Советского района Владислав Логинов — в начале сессии взял самоотвод.

«Отданные за меня голоса я воспринимаю как кредит доверия, — сказал Сергей Еремин в первой речи в новом статусе, — и теперь нам предстоит большая работа, чтобы Красноярск воспрял, а мы не прятали бы глаза перед собой и перед гостями города».

До поста мэра Красноярска Еремин с 2012 года руководил министерством транспорта Красноярского края. А с 2010 года являлся сначала помощником министра транспорта, а затем и его заместителем.

До прихода во власть, с 2002-го по 2010 год, Сергей Еремин занимал ряд руководящих постов в краевом госпредприятии «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» — от ведущего инженера до начальника отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения.

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