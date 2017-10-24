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08:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Михаил Гарус назначен заместителем мэра Братска по городскому хозяйству и строительству

Глава города представил своего нового зама на совещании 23 октября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Братска Сергей Серебренников представил своего нового заместителя по городскому хозяйству и строительству на совещании в городской администрации накануне, 23 октября. На эту должность назначен Михаил Гарус, который с февраля 2017 года возглавлял муниципальное предприятие «Дирекция городской инфраструктуры», обеспечивающее холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципалитета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Братска.

По словам Сергея Серебренникова, ранее занимавший должность заместителя мэра по городскому хозяйству и строительству Николай Пастушков написал заявление об увольнении в связи с уходом на заслуженный отдых.

«Глава города поблагодарил Николая Пастушкова за ответственное исполнение обязанностей заместителя мэра, профессиональное решение всего круга вопросов жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства, и выразил уверенность, что Михаил Гарус будет эффективно работать в новой должности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что Михаил Гарус окончил Братский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии строительства».

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