Михаил Гарус назначен заместителем мэра Братска по городскому хозяйству и строительству
Глава города представил своего нового зама на совещании 23 октября.
Глава города представил своего нового зама на совещании 23 октября.
Мэр Братска Сергей Серебренников представил своего нового заместителя по городскому хозяйству и строительству на совещании в городской администрации накануне, 23 октября. На эту должность назначен Михаил Гарус, который с февраля 2017 года возглавлял муниципальное предприятие «Дирекция городской инфраструктуры», обеспечивающее холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципалитета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По словам Сергея Серебренникова, ранее занимавший должность заместителя мэра по городскому хозяйству и строительству Николай Пастушков написал заявление об увольнении в связи с уходом на заслуженный отдых.
«Глава города поблагодарил Николая Пастушкова за ответственное исполнение обязанностей заместителя мэра, профессиональное решение всего круга вопросов
Отметим, что Михаил Гарус окончил Братский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии строительства».