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08:59 (мск), источник: ТАСС

Глава Свердловской области намерен развивать сотрудничество уральского бизнеса с Мексикой

Весной 2018 года Евгений Куйвашев планирует привезти в Мексику бизнес-миссию уральских промышленников и предпринимателей.

МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/. Свердловская область будет развивать сотрудничество с Мексикой. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Евгений Куйвашев. В составе российской делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он принял участие в деловых форумах в латиноамериканской стране.

«Мы уже работаем с Южной Америкой, мы работаем с Мексикой, — сказал Куйвашев, отметив, что эта страна для Свердловской области “не самый плохой партнер”. — Я специально приехал для того, чтобы изучить потребности и желания наших мексиканских и латиноамериканских партнеров, чтобы уже весной следующего [2018] года привезти сюда бизнес-миссию уральских промышленников и предпринимателей».

У Свердловской области существуют торговые связи более чем со 130 странами. В 2016 году, по данным властей региона, Мексика оказалась на 27-м месте среди его внешнеторговых партнеров.

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