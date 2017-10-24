Глава Свердловской области намерен развивать сотрудничество уральского бизнеса с Мексикой

МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/. Свердловская область будет развивать сотрудничество с Мексикой. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Евгений Куйвашев. В составе российской делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он принял участие в деловых форумах в латиноамериканской стране.

«Мы уже работаем с Южной Америкой, мы работаем с Мексикой, — сказал Куйвашев, отметив, что эта страна для Свердловской области “не самый плохой партнер”. — Я специально приехал для того, чтобы изучить потребности и желания наших мексиканских и латиноамериканских партнеров, чтобы уже весной следующего [2018] года привезти сюда бизнес-миссию уральских промышленников и предпринимателей».