Министром финансов Калининградской области назначен Виктор Порембский

Глава региона поручил министру уделить особое внимание обеспечению устойчивости бюджетной системы области и совершенствованию межбюджетных отношений. «Ваша главная ответственность — обеспечить финансами проекты и задачи, все социальные обязательства. Важно так выстроить бюджетный процесс, чтобы сохранить сбалансированность», — отметил Алиханов.

Порембский руководит региональным министерством финансов с 2010 года. В 1994 году он начал свою карьеру в должности консультанта-помощника заместителя главы областной администрации, помощника начальника финансового управления. В 1998 году работал заместителем председателя комитета по финансам и бюджету-начальником отдела, заместителем министра финансов Калининградской области.