Министром финансов Калининградской области назначен Виктор Порембский
Он руководит региональным министерством финансов с 2010 года.
Он руководит региональным министерством финансов с 2010 года.
Губернатор Антон Алиханов утвердил Виктора Порембского в должности министра финансов. Об этом сообщает
Глава региона поручил министру уделить особое внимание обеспечению устойчивости бюджетной системы области и совершенствованию межбюджетных отношений. «Ваша главная ответственность — обеспечить финансами проекты и задачи, все социальные обязательства. Важно так выстроить бюджетный процесс, чтобы сохранить сбалансированность», — отметил Алиханов.
Порембский руководит региональным министерством финансов с 2010 года. В 1994 году он начал свою карьеру в должности