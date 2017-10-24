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10:06 (мск), источник: Клопс.ru

Министром финансов Калининградской области назначен Виктор Порембский

Он руководит региональным министерством финансов с 2010 года.

Источник: Клопс.ru

Губернатор Антон Алиханов утвердил Виктора Порембского в должности министра финансов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона поручил министру уделить особое внимание обеспечению устойчивости бюджетной системы области и совершенствованию межбюджетных отношений. «Ваша главная ответственность — обеспечить финансами проекты и задачи, все социальные обязательства. Важно так выстроить бюджетный процесс, чтобы сохранить сбалансированность», — отметил Алиханов.

Порембский руководит региональным министерством финансов с 2010 года. В 1994 году он начал свою карьеру в должности консультанта-помощника заместителя главы областной администрации, помощника начальника финансового управления. В 1998 году работал заместителем председателя комитета по финансам и бюджету-начальником отдела, заместителем министра финансов Калининградской области.

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