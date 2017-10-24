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08:58 (мск), источник: ТАСС

Врио главы региона не видит возможности вернуть Новосибирску 10% доходов от НДФЛ

В 2014 году средства были перераспределены в пользу регионального бюджета.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников не считает возможным вернуть Новосибирску 10% отчислений от НДФЛ, которые в 2014 году были перераспределены в пользу регионального бюджета.

«В сегодняшней ситуации я не вижу возможности принятия такого решения как увеличение финансирования от НДФЛ для отдельного муниципалитета, даже такого огромного как Новосибирск. Иначе мы ограничим финансирование других муниципальных образований», — сообщил во вторник журналистам Травников в ходе его первой на новом посту большой еженедельной пресс-конференции.

В 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов НДФЛ между региональным и муниципальными бюджетами. Новый норматив снизил отчисления по НДФЛ муниципалитетам с 25 до 15%, а Новосибирску — с 40 до 30%. Бюджет областного центра потерял от этого 3,5 млрд рублей.

Городские власти неоднократно поднимали вопрос о возврате к старой схеме распределения. По словам Травникова, недавно у него состоялась встреча с мэром Новосибирска Анатолием Локотем, но тема возврата НДФЛ не поднималась. «На нашей встрече он не ставил вопрос так категорично. Он даже не поднимал вопрос НДФЛ. Я благодарен, что обсуждение велось без какой-либо политической окраски», — добавил Травников.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

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