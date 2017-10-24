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09:06 (мск), источник: ЕАН

Куйвашев готовит «черную метку» отстающим мэрам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев после возвращения из поездки по странам Латинской Америки проведет первое после избрания на пост главы региона заседание совета глав муниципалитетов.

Источники в правительстве сообщают, что губернатор даст оценку перспективам глав. По неофициальной информации, некоторые мэры могут получить «черную метку».

Среди вероятных кандидатов на порку называют руководство Невьянска.

«Новые муниципальные власти с самых первых дней не уделяли должного внимания одной из самых важных сфер — ЖКХ. В итоге на старте отопительного сезона здесь произошла авария на трубопроводе, и полтора десятка жилых домов и несколько социальных объектов получили тепло только в конце прошлой недели. В ситуацию даже пришлось вмешиваться лично главе региона — по его поручению муниципалитету были перечислены 6 млн рублей из резервного фонда. На сегодняшний день температурный режим на всех объектах социальной сферы и жилфонда в норме», — заявляют в правительстве.

По версии областных властей, вина муниципальных властей очевидна: летом они почему-то решили обойтись одной опрессовкой, что не позволило испытать систему перед запуском, а потом откровенно провозились с организацией ремонтно-восстановительных работ.

«Впереди — губернаторская программа “Пятилетка развития”. Неудивительно, что глава Свердловской области поручил дать оценку муниципальным властям, ведь именно от них во многом зависит эффективность реализации государственной политики на местах, качество жизни людей», — заявил источник в правительстве.

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