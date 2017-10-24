Куйвашев готовит «черную метку» отстающим мэрам

«Новые муниципальные власти с самых первых дней не уделяли должного внимания одной из самых важных сфер — ЖКХ. В итоге на старте отопительного сезона здесь произошла авария на трубопроводе, и полтора десятка жилых домов и несколько социальных объектов получили тепло только в конце прошлой недели. В ситуацию даже пришлось вмешиваться лично главе региона — по его поручению муниципалитету были перечислены 6 млн рублей из резервного фонда. На сегодняшний день температурный режим на всех объектах социальной сферы и жилфонда в норме», — заявляют в правительстве.