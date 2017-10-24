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09:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты подняли «цены» за парковку на газонах

И взялись за собаководов.

Источник: УралИнформБюро

Свердловские парламентарии намерены ужесточить наказание за парковку на газонах и детских площадках. Автомобилистов предлагают штрафовать на сумму от 3000 до 5000 рублей. Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» рекомендуют принять коллегам члены комитета ЗакСо по вопросам законодательства и общественной безопасности, передает «Уралинформбюро».

Любители поставить железного коня на газон, по мнению многих екатеринбуржцев, становятся одними из главных виновников превращения мегаполиса в «Грязьбург». По словам первого зампредседателя Заксобрания Виктора Шептия, если не предусмотреть административную ответственность за стоянку на газонах и другие аналогичные правонарушения, может оказаться, что деньги, выделенные Среднему Уралу по федеральной программе благоустройства дворовых территорий, будут потрачены впустую.

Стоит отметить, что сейчас за парковку на газоне штрафуют на 1000 рублей.

Ответственность за загрязнение города, если пакет поправок благополучно пройдет обсуждение полным составом Заксобрания, придется нести не только автовладельцам, но и собаководам — их будут штрафовать за «непринятие мер по уборке объектов благоустройства от загрязнения экскрементами животного».

Кроме того, члены комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности предлагают ввести административное наказание за самовольный захват и ограждение парковочных мест.

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