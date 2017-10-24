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09:24 (мск), источник: РБК

Ходорковский не поддержал призывы Навального к бойкоту выборов

Михаил Ходорковский призвал голосовать на президентских выборах за любого «приемлемого кандидата», кроме «заранее определенного победителя». Эту тактику он предложил вместо призывов Навального бойкотировать выборы.

Источник: Reuters

Основатель «Открытой России» и бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский выступил в своем Facebook с программным заявлением насчет будущих президентских выборов в России. Бойкот голосования при низком числе его участников Ходорковский назвал «самооправданием бездействия для обывателя».

Вместо этого, по его мнению, перед демократическим движением стоят три цели, а именно, — «добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса»; «поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России», а также «принять участие в протестном волеизъявлении».

Под последним тезисом, как пояснил оппозиционный лидер, он понимает голосование не «против Путина», а за «любого приемлемого кандидата», а в случае его отсутствия — против всех (сторонники этой идеи, по мнению Ходорковского, должны будут испортить бюллетень). «Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав», — подчеркнул основатель «Открытой России». Голосование оппозиционер назвал шагом к влиятельному гражданскому обществу, а отказ от него — «проявлением безразличия к судьбе страны». Ранее Ходорковский назвал эту тактику «активным бойкотом».

Помимо этого, как отметил Ходорковский, под «важными для будущего России» вопросами он понимает следующие темы — децентрализацию и федерализацию страны и бюджетную самостоятельность на региональном и местном уровне;

независимость судебной системы при расширении полномочий присяжных; исключение роли Кремля и ФСБ при назначении судей и определении судебных решений; а также поэтапный переход к парламентской форме правления с радикальным сокращением полномочий президента в сфере внутренней политики.

«Любой, кто будет выступать за парламентаризм, федерализацию и реально независимую судебную власть, — работает на общее благо и может рассчитывать на мою поддержку в продвижении этих идей», — заметил оппозиционер.

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Предстоящие выборы главы государства в России, по его словам, «не являются выборами вне зависимости от участия в них [председателя партии «Яблоко"] Григория Явлинского, [основателя Фонда борьбы с коррупцией] Алексея Навального или [телеведущей] Ксении Собчак». «Еще менее важно — в какой мере каждого из них администрация президента считает своим проектом», — добавил Ходорковский подчеркнув, что выборы, по его мнению, происходят только там, где результат зависит от реального мнения избирателей, а не где «всенародное одобрение» обеспечивается силой административного ресурса. В то же время экс-глава ЮКОСа отметил, что власть становится более уязвимой, а общество политизируется в преддверии президентских выборов.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы в том случае, если его не зарегистрируют кандидатом. Выступая перед своими сторонниками на митинге в Астрахани, Навальный процитировал положение статьи 32 конституции России о том, что избираться не имеют право граждане, признанные недееспособными и «содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Он описал, в каких условиях он и его штабы ведут кампанию. «И если после этой нормальной, честной работы меня на выборы не пустят, значит это выборами не является и я вас всех буду убеждать бойкотировать эти выборы», — заявил политик.

В то же время телеведущая ​Ксения Собчак призвала голосовать на выборах главы государства за нее как «кандидата против всех». О своих планах участвовать в президентской кампании она заявила 18 октября. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пока открыто не анонсировал своего выдвижения на президентских выборах. По информации близких к Кремлю источников РБК, в выборах политик, скорее всего, будет участвовать в качестве самовыдвиженца. Его выдвижение от «Единой России», как уточнил РБК один из близких к администрации президента источников, маловероятно.

Бизнес-империя Ходорковского: к «жертвам режима» все больше вопросов
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26 мая© Ньюстюб
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