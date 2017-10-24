ВК установит конституционность референдума по отставке Киртоакэ
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы выразил озабоченность арестом примара Кишинева, Дорина Киртоакэ, который является
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы выразил озабоченность арестом примара Кишинева, Дорина Киртоакэ, который является
Как отмечается в
«Совет министров СЕ обеспокоен приостановлением деятельности Киртоакэ судом. Конгресс ознакомился с докладом его председателя из Швеции Ганны Мэрит Хельгесен, посетившей Кишинев в августе 2017 г. В рамках визита она встретилась с отстраненным от должности примаром, прокурором Национального центра по борьбе с коррупцией, министром юстиции и представителями Конгресса местных властей. Госпожа Хельгесен пришла к выводу, что приостановление полномочий Киртоакэ и его задержание нарушают основополагающие права, так как все это произошло без решения суда», отмечается в сообщении.
Конгресс обязался внимательно следить за ситуацией вокруг примара Кишинева Дорина Киртоакэ «из-за несоблюдения ряда статей Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Молдовой в 1997 г.».
«Конгресс организовал специальную миссию, чтобы следить за положением Киртоакэ и выявить законность отстранения от должности избранного примара Кишинева судом и замещения его должности местным чиновником без выборов. Миссия также проверит выполнение обязательств, взятых на себя РМ, в отношении местной демократии», говорится в сообщении Конгресса.
Итоги будут учтены в ходе мониторинга местной и региональной демократии в Молдове, запланированной на 2018 г., где рассмотрят и жалобы Молдавской ассоциации местных властей, направленных Конгрессу