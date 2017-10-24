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10:01 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников поделился впечатлениями о Новосибирске

Сегодня, 24 октября, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поделился с журналистами первыми впечатлениями о столице Сибири.

Проблема точечной застройки не столь остра, как это кажется. В городе есть широкие проспекты, современные микрорайоны и удобное метро. Но режут глаз уличная торговля и отсутствие информации на остановках общественного транспорта.

— По городу мне удалось прогуляться, я ходил пешком, проехал на автомобиле и метро, — поделился впечатлениями Андрей Травников.

— Мне понравились метро, широкие улицы и проспекты, современные микрорайоны. Возможно, это пока ошибочное впечатление, но мне показалось, что в Новосибирске отсутствует массовая проблема точечной застройки. В других городах — Петербурге, Вологде — появление «свечек» внутри микрорайонов стало массовым явлением. Скажу не в обиду властям города, но меня удивило достаточно большое количество уличной торговли, как показалось, зачастую не совсем санкционированной. Наверное, можно повысить качество уборки улиц. Дождемся зимы, посмотрим, как уборка будет осуществляться.

Во время пеших прогулок по Новосибирску врио губернатора Андрей Травников обратил внимание на остановочные пункты наземного общественного транспорта, на которых практически нигде нет информации о маршрутах, периодичности движения транспорта.

— Может быть, Новосибирск настолько продвинутый муниципалитет, что каждый житель получает данную информацию из своих гаждетов? Но, тем не менее, это производит не самое лучшее впечатление, — добавил руководитель региона.

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Андрей Травников поделился впечатлениями о Новосибирске
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