Облправительство подтвердило переход Александра Герасименко на пост зама и.о. нижегородского сити-менеджера

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, он покинет пост министра 24 октября. В должности заместителя и.о. главы администрации Нижнего Новгорода он начнет работать с 25 октября 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, исполнять обязанности министра транспорта будет его заместитель Александр Обора.

Ранее источник НИА «Нижний Новгород» сообщал, что Герасименко может быть назначен замом и.о. главы горадминистрации. В мэрии официально эту информацию не комментировали, в облправительстве не исключили ухода Герасименко с поста министра.

Напомним, Александр Герасименко возглавил министерство транспорта и автомобильных дорог области в августе 2013 года, затем он же был переназначен министром в 2014 году — после выборов губернатора.

Напомним также, что 17 октября 2017 года состоялась встреча врио губернатора Глеба Никитина и депутатов Думы Нижнего Новгорода. Никитин предложил депутатам свою кандидатуру при переходе на одноглавую систему управления городом — депутата Госдумы РФ, экс-депутата Гордумы Владимира Панова.

18 октября Гордума приняла решение обратиться к главе региона с инициативой о прямых выборах мэра, но после истечения срока полномочий текущего созыва (до 2020 года). В этот же день стало известно об отставке Сергея Белова, а на следующий день — об отставке Сергея Миронова, и.о. главы администрации стала замглавы администрации Наталия Казачкова, которая ранее также работала в облправительстве — возглавляла министерство инвестиций и земельных отношений.