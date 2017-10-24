В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина

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На XIX съезде Компартии Китая утверждены поправки в устав. Теперь в главном партийном документе страны содержатся положения председателя КНР о новой эре социализма с китайской спецификой, передает портал China Daily.

В частности, в уставе Компартии теперь зафиксированы инициативы Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией: «Партия должна твердо проводить самоконтроль и строго следить за своей деятельностью во всех отношениях».

Китайское издание отмечает, что на открытии съезда Си Цзиньпин назвал коррупцию самой большой угрозой, стоящей перед партией.

За последние пять лет в Китае инициированы дисциплинарные расследования — коррупция в китайском политическом сленге называется «нарушением партийной дисциплины» — в отношении 440 чиновников регионального и общенационального масштаба, среди них были и члены ЦК.

Также в уставе закреплена инициатива «Одного пояса и одного пути» — создание трех экономических коридоров, связующих Китай с Европой, Центральной Азией, Россией, странами Средиземноморья и Персидского залива, а также создание двух морских маршрутов на юг Тихоокеанского региона и в Индийский океан. Эту инициативу предложил Си Цзиньпин в 2013 году.

В устав прописана и идея Мао об «абсолютном контроле» Компартии над вооруженными силами страны.

В уставе Компартии поименно упомянуты только два руководителя страны, писал РБК 18 октября: основателя коммунистического Китая Мао Цзэдуна и его преемника Дэн Сяопина, проложившего курс на добавление рыночных элементов в китайскую экономику. В документе также прописаны идеи Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, но их имена не упоминаются.

Си Цзиньпин стал вторым после Мао, чья идеология вносится в устав до сложения полномочий генерального секретаря ЦК КПК.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев пояснил РБК, что упоминание Си Цзиньпина в главном партийном документе укрепит его авторитет в КПК.