В ООН отложили обсуждение вывода миротворцев из Приднестровья
Генассамблея ООН вновь отложила запрос Молдовы по выводу вооруженных сил России из Приднестровья.
Генассамблея ООН вновь отложила запрос Молдовы по выводу вооруженных сил России из Приднестровья.
КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Рассмотрение вопроса о включении в программу Генеральной Ассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложено на неопределенный срок, такое решение было принято в ходе встречи ГА ООН в понедельник вечером.
«На основании запроса соответствующих делегаций генеральный комитет перенес рассмотрение вопроса о включении в повестку пункта о “полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдовы” до одной из следующих встреч комитета», — сказал
В августе постпред Молдовы при ООН Виктор Морару уведомил секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о «полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».
Позже в МИД Молдовы заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопрос незаконного размещения оперативной группы Вооруженных сил РФ».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу Молдовы недружественным шагом.
Очередная, 72-я сессия, ГА ООН открылась 12 сентября. Позже в офисе председателя Генассамблеи ООН сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу ГА пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложено до октября.
На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.
Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.