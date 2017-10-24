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10:31 (мск), источник: Sputnik.md

В ООН отложили обсуждение вывода миротворцев из Приднестровья

Генассамблея ООН вновь отложила запрос Молдовы по выводу вооруженных сил России из Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Рассмотрение вопроса о включении в программу Генеральной Ассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложено на неопределенный срок, такое решение было принято в ходе встречи ГА ООН в понедельник вечером.

«На основании запроса соответствующих делегаций генеральный комитет перенес рассмотрение вопроса о включении в повестку пункта о “полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдовы” до одной из следующих встреч комитета», — сказал пресс-секретарь председателя 72-й сессии ГА ООН Бренден Варма, которого цитирует РИА Новости.

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В августе постпред Молдовы при ООН Виктор Морару уведомил секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о «полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».

Позже в МИД Молдовы заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопрос незаконного размещения оперативной группы Вооруженных сил РФ».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу Молдовы недружественным шагом.

Очередная, 72-я сессия, ГА ООН открылась 12 сентября. Позже в офисе председателя Генассамблеи ООН сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу ГА пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложено до октября.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.

Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Премьер-министр Павел Филип, выступая в Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября, потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Он также заявил, что миротворческие силы в Приднестровье должны быть заменены международной гражданской миссией.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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