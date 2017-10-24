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10:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Назначен новый директор Единого расчетно-кассового центра Уфы

Имя нового директора ЕРКЦ озвучил сегодня на оперативном совещании мэр города Ирек Ялалов.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Он отметил, что предыдущий руководитель Ильдар Ардаширов перешел на другую работу.

Директором ЕРКЦ назначен Константин Артеменко, экс-начальник отдела координации жилищного хозяйства Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы.
Справка. Константин Артеменко родился в 1977 году в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный университет по направлению «математические методы в экономике», Башкирскую академию государственной службы при Президенте Республики Башкортостан по направлению «государственное муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2000 году государственным жилищным инспектором отдела оперативного контроля за содержанием жилищного фонда в Государственной жилищной инспекции Башкирии, после этого являлся начальником отдела государственного контроля округа «Северный», заместителем начальника отдела государственного контроля по Центральному округу.

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