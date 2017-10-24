Назначен новый директор Единого расчетно-кассового центра Уфы

Он отметил, что предыдущий руководитель Ильдар Ардаширов перешел на другую работу.



Директором ЕРКЦ назначен Константин Артеменко, экс-начальник отдела координации жилищного хозяйства Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы.

Справка. Константин Артеменко родился в 1977 году в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный университет по направлению «математические методы в экономике», Башкирскую академию государственной службы при Президенте Республики Башкортостан по направлению «государственное муниципальное управление».