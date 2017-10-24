Назначен новый директор Единого расчетно-кассового центра Уфы
Имя нового директора ЕРКЦ озвучил сегодня на оперативном совещании мэр города Ирек Ялалов.
Имя нового директора ЕРКЦ озвучил сегодня на оперативном совещании мэр города Ирек Ялалов.
Он отметил, что предыдущий руководитель Ильдар Ардаширов перешел на другую работу.
Директором ЕРКЦ назначен Константин Артеменко,
Справка. Константин Артеменко родился в 1977 году в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный университет по направлению «математические методы в экономике», Башкирскую академию государственной службы при Президенте Республики Башкортостан по направлению «государственное муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 2000 году государственным жилищным инспектором отдела оперативного контроля за содержанием жилищного фонда в Государственной жилищной инспекции Башкирии, после этого являлся начальником отдела государственного контроля округа «Северный», заместителем начальника отдела государственного контроля по Центральному округу.