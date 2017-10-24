Председателем Воронежского облсуда стал Василий Тарасов

Источник: Вести - Воронеж

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Василия Тарасова на пост председателя Воронежского областного суда 10 июля. Теперь он фактически вступил в должность.

Пост председателя Воронежского облсуда оставался вакантным с мая 2016 года, когда состоялась скандальная отставка Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались некие «коррупционные связи» с адвокатскими конторами.

ВККС дважды отклоняла кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. В сентябре 2016 года ВККС рассматривала заявки на высокую должность и.о. главы облсуда Владимира Анисимова, судьи по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петра Попова и судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрея Уланова. Тогда коллегия отказала всем кандидатам. В марте 2017 года на посте председателя облсуда претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Но и их коллегия отказалась рекомендовать для назначения на должность.