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10:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

Председателем Воронежского облсуда стал Василий Тарасов

Василия Тарасова официально назначили на пост председателя Воронежского областного суда. Указ президента о назначении его на должность появился во вторник, 24 октября. Срок полномочий Тарасова составит 6 лет. До этого Василий Тарасов занимал аналогичную должность в Саратовском областном суде.

Источник: Вести - Воронеж

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Василия Тарасова на пост председателя Воронежского областного суда 10 июля. Теперь он фактически вступил в должность.

Пост председателя Воронежского облсуда оставался вакантным с мая 2016 года, когда состоялась скандальная отставка Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались некие «коррупционные связи» с адвокатскими конторами.

ВККС дважды отклоняла кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. В сентябре 2016 года ВККС рассматривала заявки на высокую должность и.о. главы облсуда Владимира Анисимова, судьи по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петра Попова и судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрея Уланова. Тогда коллегия отказала всем кандидатам. В марте 2017 года на посте председателя облсуда претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Но и их коллегия отказалась рекомендовать для назначения на должность.

У Василия Тарасова шёл второй срок в должности главы Саратовского облсуда, он истекал в 2021 году. Тарасов в 1993 году окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета, работал следователем в органах прокуратуры Новороссийска, позже стал межрайонным прокурором в городе Туапсе. В 1998—2008 годах Василий Тарасов занимал должность председателя Туапсинского городского суда Краснодарского края. В 2008 году Тарасов стал первым заместителем председателя Тульского областного суда, а в 2009 году возглавил Саратовский областной суд.

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