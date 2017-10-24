Инспекционная комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург в апреле

Источник: РИА "Новости"

АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» отправил приглашение в Инспекционную комиссию Международного бюро выставок (МБВ) приехать с визитом в Россию в период со 2 по 8 апреля 2018 года. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025».

Инспекция выезжает в каждый город-кандидат проведения «ЭКСПО-2025» для ознакомления с инфраструктурой, осматривает площадки для проведения выставки или проект выставочного центра, изучает транспортную доступность к нему и номерной фонд гостиниц города.

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Ранее Екатеринбург боролся за право организовать у себя ЭКСПО в 2020 году, однако победу в конкурсе одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки претендуют Париж, Баку и японская Осака. Заявленная Екатеринбургом для конкурса тема — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Проведение ЭКСПО запланировано на период с 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет в России и будет иметь колоссальное значение для дальнейшего социально-экономического развития как Уральского региона, так и страны в целом. По оценке экспертов комитета, порядка 14 млн человек посетят Екатеринбург в дни ЭКСПО-2025, если город выиграет право проведения этой универсальной выставки, при этом каждый посетитель в среднем проведет в регионе два дня и потратит приблизительно 14 тысяч рублей в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг.

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«Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.