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10:56 (мск), источник: ТАСС

Инспекционная комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург в апреле

Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025».

Источник: РИА "Новости"

АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» отправил приглашение в Инспекционную комиссию Международного бюро выставок (МБВ) приехать с визитом в Россию в период со 2 по 8 апреля 2018 года. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025».

Инспекция выезжает в каждый город-кандидат проведения «ЭКСПО-2025» для ознакомления с инфраструктурой, осматривает площадки для проведения выставки или проект выставочного центра, изучает транспортную доступность к нему и номерной фонд гостиниц города.

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Ранее Екатеринбург боролся за право организовать у себя ЭКСПО в 2020 году, однако победу в конкурсе одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки претендуют Париж, Баку и японская Осака. Заявленная Екатеринбургом для конкурса тема — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Проведение ЭКСПО запланировано на период с 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет в России и будет иметь колоссальное значение для дальнейшего социально-экономического развития как Уральского региона, так и страны в целом. По оценке экспертов комитета, порядка 14 млн человек посетят Екатеринбург в дни ЭКСПО-2025, если город выиграет право проведения этой универсальной выставки, при этом каждый посетитель в среднем проведет в регионе два дня и потратит приблизительно 14 тысяч рублей в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг.

Справочная информация о фонде «Росконгресс»

«Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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