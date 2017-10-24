Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарасова лучшему фигуристу РФ: пора бы уже понять, что ему мешает
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны
В РФ хотят ужесточить наказание за повторное пьяное вождение
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«У меня ничего нет»: Джигарханян о нажитом имуществе
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Вассерман о том, зачем Кремлю нужна Собчак
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть Саакашвили
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
11:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко призвал главврача больницы написать заявление

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил центральную городскую больницу Дальнереченска в рамках рабочей поездки в муниципалитет во вторник, 24 октября. Главная причина визита главы региона в медучреждение — большое количество жалоб на работу больницы от населения и недавний трагический случай, сообщает Deita.ru.

Источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко осмотрел здание, в котором расположены взрослая и детская поликлиники — сообщает краевая администрация.

Главе региона доложили, что в 2016 году здесь впервые за 25 лет работы учреждения был проведен капитальный ремонт — заменены пассажирские лифты, окна, межкомнатные двери, вся внутренняя электропроводка, обновлены стены и потолок, система вентиляции. На это из краевого бюджета было направлено почти 30 миллионов рублей.

«Мы получили и новое оборудование на сумму почти шесть миллионов рублей», — доложил глава Дальнереченского городского округа Александр Павлов, добавив, что в этом году в учреждении продолжили работы — заменили радиаторы, установили новые смесители, сейчас завершают отделку приемного покоя акушерского отделения.

Пациенты поликлиники пожаловались врио губернатора на нехватку узких специалистов, записаться, по их словам, например, к врачу-окулисту очень сложно.

По словам представителей администрации больницы, проблема с кадрами сегодня — острый вопрос для учреждения. Укомплектованность врачами составляет лишь 40%. Большая часть их них старше 50 лет. Не хватает акушеров, гинекологов, кардиологов, хирургов, травматологов и ортопедов, педиатров, ревматологов, онкологов, детских хирургов, терапевтов.

«Для привлечения медицинских специалистов заключаем договоры на целевое обучение, представляем врачам квартиры», — рассказала заместитель главного врача.

Возле администрации муниципалитета врио губернатора также ждали местные жители, большинство вопросов, которые они задавали, касались медицинского обслуживания в местной больнице. В том числе общественность возмутил и недавний случай, произошедший в больнице — смерть семилетней девочки.

«Что ж у вас тут в больнице творится? Считаю, что главврач не организовала здесь работу на должном уровне, она должна была бить во все колокола, что нет хороших работников. Будем сейчас пытаться искать, это не дело, что люди умирают. Я встречался с ее родителями, мне было стыдно им в глаза смотреть, потому что врачи не смогли спасти их ребенка. Считаю, что главврач должна написать заявление об уходе, если у нее есть хоть какие-то понятия о святом. Если она не определится, мы сами определимся», — сказал Андрей Тарасенко.

Отметим, сейчас по факту смерти ребенка в городской больнице Дальнереченкого городского округа проводит проверку Следственный комитет. Кроме того, по поручению врио губернатора здесь работают специалисты департамента здравоохранения, которые проверят ведомственную проверку по контролю качества медицинской деятельности учреждения.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Мысли Си Цзиньпина вошли в конституцию Китая
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь