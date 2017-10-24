Андрей Тарасенко призвал главврача больницы написать заявление

Источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко осмотрел здание, в котором расположены взрослая и детская поликлиники — сообщает краевая администрация.

Главе региона доложили, что в 2016 году здесь впервые за 25 лет работы учреждения был проведен капитальный ремонт — заменены пассажирские лифты, окна, межкомнатные двери, вся внутренняя электропроводка, обновлены стены и потолок, система вентиляции. На это из краевого бюджета было направлено почти 30 миллионов рублей.

«Мы получили и новое оборудование на сумму почти шесть миллионов рублей», — доложил глава Дальнереченского городского округа Александр Павлов, добавив, что в этом году в учреждении продолжили работы — заменили радиаторы, установили новые смесители, сейчас завершают отделку приемного покоя акушерского отделения.

Пациенты поликлиники пожаловались врио губернатора на нехватку узких специалистов, записаться, по их словам, например, к врачу-окулисту очень сложно.

По словам представителей администрации больницы, проблема с кадрами сегодня — острый вопрос для учреждения. Укомплектованность врачами составляет лишь 40%. Большая часть их них старше 50 лет. Не хватает акушеров, гинекологов, кардиологов, хирургов, травматологов и ортопедов, педиатров, ревматологов, онкологов, детских хирургов, терапевтов.

«Для привлечения медицинских специалистов заключаем договоры на целевое обучение, представляем врачам квартиры», — рассказала заместитель главного врача.

Возле администрации муниципалитета врио губернатора также ждали местные жители, большинство вопросов, которые они задавали, касались медицинского обслуживания в местной больнице. В том числе общественность возмутил и недавний случай, произошедший в больнице — смерть семилетней девочки.

«Что ж у вас тут в больнице творится? Считаю, что главврач не организовала здесь работу на должном уровне, она должна была бить во все колокола, что нет хороших работников. Будем сейчас пытаться искать, это не дело, что люди умирают. Я встречался с ее родителями, мне было стыдно им в глаза смотреть, потому что врачи не смогли спасти их ребенка. Считаю, что главврач должна написать заявление об уходе, если у нее есть хоть какие-то понятия о святом. Если она не определится, мы сами определимся», — сказал Андрей Тарасенко.

Отметим, сейчас по факту смерти ребенка в городской больнице Дальнереченкого городского округа проводит проверку Следственный комитет. Кроме того, по поручению врио губернатора здесь работают специалисты департамента здравоохранения, которые проверят ведомственную проверку по контролю качества медицинской деятельности учреждения.