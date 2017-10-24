В Новосибирске не будут вводить институт сити-менеджера
НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что пока не намерен инициировать введение института
НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что пока не намерен инициировать введение института
«В отношении Новосибирска, крупного муниципалитета, мое отношение неоднозначное, и я пока не намерен инициировать
Врио губернатора отметил, что, в целом, в определенной ситуации он считает введение института
«Зачастую шло постоянное параллельное функционирование, те же мероприятия на городском и региональном уровне, было необходимо сближение. Меня в этом убедил и личный опыт — я практически сразу же приступил к рабочим вопросам в Вологде, когда со мной был подписан рабочий контракт как с мэром. Если бы мне пришлось идти тогда на выборы, то значительную часть усилий выборная кампания бы отвлекла», — сказал он.
В то же время Травников считает, что отвлечение усилий по управлению регионом на выборах губернатора считает оправданным, так как «горнило выборов» дает весомую политическую поддержку главе региона, у которого политической работы гораздо больше, чем у градоначальника. «Думаю, что мне, если я приму решение (участвовать в выборах губернатора), и, возможно, придется войти в кампанию, это будет оправдано», — сказал он.
Ранее мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть высказался резко против возможной отмены прямых выборов градоначальника.