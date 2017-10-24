Врио губернатора НСО назвал первоочередные задачи

— Пришлось срочно принимать решение по концессионному соглашению, его я уже озвучивал: мы будем переходить на новые концессии, — заявил Андрей Травников. — Может быть, сложилась менее острая ситуация по проекту строительства ледовой арены. Но, тем не менее, там сроки тоже поджимают. Новосибирская область намерена оставаться приоритетным регионом для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею. Нам нужно найти варианты по исполнения решений Президента по строительству этого объекта.

— Здесь я пока не готов озвучивать решения, требуется вникнуть в ситуацию, понять: если мы считаем, что проект совершенно не своевременен и не нужен для города, то тогда придется честно об этом сказать Министерству транспорта РФ и отказаться от федерального гранта в 26 миллиардов рублей, — говорит врио губернатора. — Если мы считаем, что проект необходим, то, может быть, нужно внести изменения в условия соглашения, оперативно подготовить другое проектное решение. И тогда мы будем этим заниматься и подтверждать заявку на выделение средств. Из перспективных задач я достаточно позитивно отношусь к программе реиндустриализации. Конечно же, есть желание привнести что-то новое, по-другому организовать работу над этой программой. Но в целом я достаточно хорошо отношусь к этой идее, и вообще к тому, что уже сделано и предстоит сделать. Из новаций — инициатива, которую мы озвучили с новым руководителем СОРАН Валентином Пармоном. Это создание инновационно-технологического центра на базе Академгородка, его институтов и вузов Новосибирска.