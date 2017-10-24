Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-глава Пентагона: РФ и США насали новую главу холодной войны
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Националисты разгромили зал суда в Киеве
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Киев может купить газ у России, хотя в Европе дешевле - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Вассерман о том, зачем Кремлю нужна Собчак
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть Саакашвили
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
10:41 (мск), источник: VN.ru

Врио губернатора НСО назвал первоочередные задачи

Строительство новой ледовой арены, четвертый мост и программа реиндустриализации региона — врио губернатора Андрей Травников обозначил первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.

Источник: VN.ru

В числе наиболее важных: резонансное концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных заводов в пригороде Новосибирска.

— Пришлось срочно принимать решение по концессионному соглашению, его я уже озвучивал: мы будем переходить на новые концессии, — заявил Андрей Травников. — Может быть, сложилась менее острая ситуация по проекту строительства ледовой арены. Но, тем не менее, там сроки тоже поджимают. Новосибирская область намерена оставаться приоритетным регионом для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею. Нам нужно найти варианты по исполнения решений Президента по строительству этого объекта.

По мнению Андрея Травникова, следующий проект — строительство четвертого моста в Новосибирске.

— Здесь я пока не готов озвучивать решения, требуется вникнуть в ситуацию, понять: если мы считаем, что проект совершенно не своевременен и не нужен для города, то тогда придется честно об этом сказать Министерству транспорта РФ и отказаться от федерального гранта в 26 миллиардов рублей, — говорит врио губернатора. —  Если мы считаем, что проект необходим, то, может быть, нужно внести изменения в условия соглашения, оперативно подготовить другое проектное решение. И тогда мы будем этим заниматься и подтверждать заявку на выделение средств. Из перспективных задач я достаточно позитивно отношусь к программе реиндустриализации. Конечно же, есть желание привнести что-то новое, по-другому организовать работу над этой программой. Но в целом я достаточно хорошо отношусь к этой идее, и вообще к тому, что уже сделано и предстоит сделать. Из новаций — инициатива, которую мы озвучили с новым руководителем СОРАН Валентином Пармоном. Это создание инновационно-технологического центра на базе Академгородка, его институтов и вузов Новосибирска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В стоматологической поликлинике поселятся молодые врачи Бердска
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Мысли Си Цзиньпина вошли в конституцию Китая
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь