Виктор Цодикович ушел в почетную отставку
Вчера высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Виктора Цодиковича.
Вчера высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Виктора Цодиковича.
Полномочия были прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности, господин Цодикович ушел в почетную отставку. Он возглавлял суд с момента его создания 12 лет назад.
Как сообщал «Ъ», в сентябре высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области Константина Беляева.