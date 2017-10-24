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10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктор Цодикович ушел в почетную отставку

Вчера высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Виктора Цодиковича.

Полномочия были прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности, господин Цодикович ушел в почетную отставку. Он возглавлял суд с момента его создания 12 лет назад.

Как сообщал «Ъ», в сентябре высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области Константина Беляева.

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