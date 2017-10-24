Виктор Цодикович ушел в почетную отставку

Полномочия были прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности, господин Цодикович ушел в почетную отставку. Он возглавлял суд с момента его создания 12 лет назад.



Как сообщал «Ъ», в сентябре высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области Константина Беляева.