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10:59 (мск), источник: Югополис

На Кубани 2 депутата лишились мандатов за сокрытие сведений о доходах

В Краснодарском крае по инициативе прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутатов, скрывших сведения об имущественном положении.

Прокуратурами Красноармейского и Староминского районов проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности.

Установлено, что депутатом Совета Новоясенского сельского поселения Староминского района при подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи укрыты сведения о находящихся в собственности его супруги двух объектах недвижимости. В свою очередь, депутатом Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района указанные сведения вообще не представлены.

По данным фактам прокурорами в Советы поселений внесены представления, в которых поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства, досрочно прекращены.

Работа по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратуры.

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