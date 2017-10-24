На Кубани 2 депутата лишились мандатов за сокрытие сведений о доходах

Установлено, что депутатом Совета Новоясенского сельского поселения Староминского района при подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи укрыты сведения о находящихся в собственности его супруги двух объектах недвижимости. В свою очередь, депутатом Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района указанные сведения вообще не представлены.