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11:02 (мск), источник: РИА Новости

Травников на совещании с Патрушевым предложит создать экологическую полицию

НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на совещании секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Барнауле предложит обсудить возможность создания экологической полиции.

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата СБ, Патрушев совместно с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло во вторник обсудит в Барнауле с главами сибирских регионов и представителями федеральных министерств и ведомств дополнительные меры по профилактике правонарушений. Кроме того, будут рассмотрены вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тема декриминализации данной сферы в регионах, входящих в состав СФО.

«Мне рассказали, что в 2009—2012 годах в Новосибирске был неплохой опыт работы экологической милиции. Считаю, что это достаточно актуальная тема, потому что сегодня, к сожалению, ни власти, ни общественность не обладают стопроцентными инструментами по борьбе с несанкционированными свалками и нарушениями экологического законодательства. Хотя в целом сделано очень много общественными организациями», — сказал Травников журналистам на пресс-конференции, после которой он едет в Барнаул.

По его мнению, экологическая полиция стала бы неплохим институтом, который помог бы властям и общественникам более полно решать экологическую проблему. «Этот опыт Новосибирска я предлагаю на совещании секретаря Совбеза пообсуждать», — отметил он.

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