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11:33 (мск), источник: Newslab.ru

Сергей Ерёмин вступит в должность до конца недели

В Овальном зале мэрии Сергей Еремин присягнет жителям Красноярска и вступит в должность.

Источник: Reuters

Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин вступит в должность 26 октября 2017 года. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инаугурация состоится в 16:00 в Овальном зале мэрии, где Ерёмин должен будет принести присягу жителям Красноярска. Ровно после этого он будет считаться вступившим в должность, а мэрские полномочия Эдхама Акбулатова закончатся.

Напомним, что Сергей Ерёмин был избран сегодня на сессии Красноярского горсовета большинством голосов — за него проголосовало 23 депутата из 29 присутствовавших. Правда, по сути, он оказался единственным кандидатом — Владислав Логинов взял самоотвод в самом начале сессии горсовета, а Владимир Егоров призвал всех, кто хотел голосовать за него, поддержать Ерёмина.

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