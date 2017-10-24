Мэр Хабаровска «пожалел» предпринимателей и не поднял аренду на землю

Источник: Восток Медиа

Арендная плата на землю для хабаровских предпринимателей в следующем году останется на прежнем уровне, несмотря на показатели инфляции. Мэр города Александр Соколов согласился с департаментом муниципальной собственности, что повышение налога и так станет достаточной нагрузкой для бизнеса.

Плата за аренду земельных участков рассчитывается по нескольким параметрам. Это и вид деятельности, который предприниматель осуществляет на отведённой территории, и кадастровая стоимость участков, и ряд других показателей. В расчётах ставок эти параметры практически неизменны.

«Ставка по арендной плате ежегодно повышалась в соответствии с коэффициентом инфляции, который утверждается бюджетом России. В следующем году это повышение должно было составить 4%. Однако, чтобы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, мэр Хабаровска Александр Соколов принял решение не повышать ставку по арендной плате. В сложившейся непростой экономической ситуации, думаю, это хорошее решение — предпринимателям не нужно будет изыскивать дополнительная средства для платы за аренду участков», — рассказал директор департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Дмитрий Ганичев.

Всего муниципалитет имеет около восьми тысяч договоров аренды на земельные участки с предпринимателями. Ежегодно по этим платежам в городскую казну поступает до одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.