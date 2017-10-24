Мэр Хабаровска «пожалел» предпринимателей и не поднял аренду на землю
Для городских бизнесменов эта статья расходов не вырастет вслед за инфляцией.
Для городских бизнесменов эта статья расходов не вырастет вслед за инфляцией.
Арендная плата на землю для хабаровских предпринимателей в следующем году останется на прежнем уровне, несмотря на показатели инфляции. Мэр города Александр Соколов согласился с департаментом муниципальной собственности, что повышение налога и так станет достаточной нагрузкой для бизнеса.
Плата за аренду земельных участков рассчитывается по нескольким параметрам. Это и вид деятельности, который предприниматель осуществляет на отведённой территории, и кадастровая стоимость участков, и ряд других показателей. В расчётах ставок эти параметры практически неизменны.
«Ставка по арендной плате ежегодно повышалась в соответствии с коэффициентом инфляции, который утверждается бюджетом России. В следующем году это повышение должно было составить 4%. Однако, чтобы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, мэр Хабаровска Александр Соколов принял решение не повышать ставку по арендной плате. В сложившейся непростой экономической ситуации, думаю, это хорошее решение — предпринимателям не нужно будет изыскивать дополнительная средства для платы за аренду участков», — рассказал директор департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Дмитрий Ганичев.
Всего муниципалитет имеет около восьми тысяч договоров аренды на земельные участки с предпринимателями. Ежегодно по этим платежам в городскую казну поступает до одного миллиарда рублей, сообщает
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что некоторые предприниматели Хабаровска будут платить за землю в пять раз больше. Льготы для большинства видов бизнеса отменили депутаты городской думы. Ранее для промышленных и транспортных предприятий налог с учётом послаблений варьировался от 0,1% до 1%, теперь все они будут отдавать 1,5% от кадастровой стоимости земли.