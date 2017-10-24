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11:00 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска «пожалел» предпринимателей и не поднял аренду на землю

Для городских бизнесменов эта статья расходов не вырастет вслед за инфляцией.

Источник: Восток Медиа

Арендная плата на землю для хабаровских предпринимателей в следующем году останется на прежнем уровне, несмотря на показатели инфляции. Мэр города Александр Соколов согласился с департаментом муниципальной собственности, что повышение налога и так станет достаточной нагрузкой для бизнеса.

Плата за аренду земельных участков рассчитывается по нескольким параметрам. Это и вид деятельности, который предприниматель осуществляет на отведённой территории, и кадастровая стоимость участков, и ряд других показателей. В расчётах ставок эти параметры практически неизменны.

«Ставка по арендной плате ежегодно повышалась в соответствии с коэффициентом инфляции, который утверждается бюджетом России. В следующем году это повышение должно было составить 4%. Однако, чтобы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, мэр Хабаровска Александр Соколов принял решение не повышать ставку по арендной плате. В сложившейся непростой экономической ситуации, думаю, это хорошее решение — предпринимателям не нужно будет изыскивать дополнительная средства для платы за аренду участков», — рассказал директор департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Дмитрий Ганичев.

Всего муниципалитет имеет около восьми тысяч договоров аренды на земельные участки с предпринимателями. Ежегодно по этим платежам в городскую казну поступает до одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что некоторые предприниматели Хабаровска будут платить за землю в пять раз больше. Льготы для большинства видов бизнеса отменили депутаты городской думы. Ранее для промышленных и транспортных предприятий налог с учётом послаблений варьировался от 0,1% до 1%, теперь все они будут отдавать 1,5% от кадастровой стоимости земли.

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