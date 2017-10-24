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11:04 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Врио новосибирского губернатора пока не уверен, что будет участвовать в выборах

Выборы главы региона пройдут в сентябре 2018 года.

Будущему губернатору обязательно необходимо, прежде всего, заручиться поддержкой избирателей. Об этом заявил врио главы Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос Sibnovosti.ru о перспективах будущей предвыборной кампании.

Андрей Травников также отметил, что трата времени на агитацию может снизить эффективность его работы в качестве врио губернатора.

«В отношении главы региона, наверное, это оправдано. Потому что, чем выше уровень управления, тем выше политическая составляющая. Конечно же, в работе губернатора политической части намного больше, чем в работе мэра. Возвращаясь к ситуации, которая складывалась в Новосибирской области и в других регионах — без достаточной общественной и политической поддержки губернатору зачастую сложно реализовывать какие-то инициативы и проекты. И горнило выборов — это, по сути дела, достаточно весомая политическая поддержка для будущих решений, для будущих инициатив», — врио губернатора Новосибирской области.

При этом в комментарии не прозвучало однозначного заявления об участии в выборах губернатора Новосибирской области, которые состоятся осенью 2018 года.

«Несмотря на то, что мне, возможно, если я приму решение и, если это решение будет одобрено, — возможно, придется вступить в серьезную предвыборную кампанию, я считаю, что это правильно и это оправданно», — сказал Андрей Травников.

Ранее господин Травников не принимал участия в прямых выборах. На пост сити-менеджера Вологды он был избран горсоветом.

11 октября мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть заявил о том, что не исключает своего участия в губернаторских выборах. Решение на этот счет он намерен принять после президентских выборов в марте 2018 года.

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