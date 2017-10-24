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11:07 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Совет при Президенте РФ обратил внимание на экологическую ситуацию в Челябинске

Ситуация с экологией в Челябинске дошла до Совета при Президенте РФ. На сайте ведомства опубликована информация прошедшего накануне митинга, на котором была поднята темя загрязнения Челябинска местными заводами, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Порция негодования митингующих досталась сразу многим промышленным холдингам, работающим в Челябинской области. По мнению протестующих, в Челябинске уже есть проблемы с экологией, которые надо срочно решать.

«Вы не задавались вопросом, откуда в Челябинске столько пыли, ее просто катастрофически много. Выбросы от предприятий, от того же ЧЭМК, “Мечела”, от шлаковых отвалов, сначала разносятся по городу, потом колесами автомобилей поднимаются в воздух и, если нет ветра, идет накопление. Образуется смоговая шапка», — подчеркнул активист Сергей Белогорохов.

На митинге вновь была затронута тема строительства Томинского ГОКа, однако было подчеркнуто, что челябинцев «травят уже сейчас», поскольку в регионе нет контроля за выбросами на предприятиях.

«Смог убивает нас медленно уже сейчас. И мы не видим никакой деятельности по контролю за выбросами, по предотвращению этих выбросов, по установке фильтров на промышленных предприятия», — заявил организатор митинга Сергей Вахрушев.

На митинге также выступил экс-глава челябинской службы судебных приставов Александр Новокрещенов, некоторое время работавший также в Свердловской области. Сославшись на опыт Екатеринбурга, он полагает, что в том числе активная позиция части екатеринбуржцев повлияла на решение властей относительно места строительства большого городского храма. По мнению Новокрещенова, власть прислушалась к активно выраженной позиции граждан в Екатеринбурге, чего в Челябинске пока не наблюдается.

Участники также собирали подписи в поддержку рекомендаций президентского Совета по правам человека.

«Мы собрались на митинге для того, чтобы выразить свою народную поддержку рекомендациями СПЧ. Обращение будет направлено в Генпрокуратуру, СК, МВД России и президенту», — рассказал Сергей Вахрушев.

В целом, несмотря на изначальные трудности согласования митинга (в администрации дали согласие на его проведение за двое суток), организаторы отметили «миролюбивость» властей прошедшей встречи: не было согнанных к месту митинга автозаков, бойцов Росгвардии в полной экипировке, вообще безопасность и порядок обеспечивало сравнительно небольшое число сотрудников правоохранительных органов.

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