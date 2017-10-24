Совет при Президенте РФ обратил внимание на экологическую ситуацию в Челябинске

Порция негодования митингующих досталась сразу многим промышленным холдингам, работающим в Челябинской области. По мнению протестующих, в Челябинске уже есть проблемы с экологией, которые надо срочно решать.

«Вы не задавались вопросом, откуда в Челябинске столько пыли, ее просто катастрофически много. Выбросы от предприятий, от того же ЧЭМК, “Мечела”, от шлаковых отвалов, сначала разносятся по городу, потом колесами автомобилей поднимаются в воздух и, если нет ветра, идет накопление. Образуется смоговая шапка», — подчеркнул активист Сергей Белогорохов.

На митинге вновь была затронута тема строительства Томинского ГОКа, однако было подчеркнуто, что челябинцев «травят уже сейчас», поскольку в регионе нет контроля за выбросами на предприятиях.

«Смог убивает нас медленно уже сейчас. И мы не видим никакой деятельности по контролю за выбросами, по предотвращению этих выбросов, по установке фильтров на промышленных предприятия», — заявил организатор митинга Сергей Вахрушев.

На митинге также выступил экс-глава челябинской службы судебных приставов Александр Новокрещенов, некоторое время работавший также в Свердловской области. Сославшись на опыт Екатеринбурга, он полагает, что в том числе активная позиция части екатеринбуржцев повлияла на решение властей относительно места строительства большого городского храма. По мнению Новокрещенова, власть прислушалась к активно выраженной позиции граждан в Екатеринбурге, чего в Челябинске пока не наблюдается.

Участники также собирали подписи в поддержку рекомендаций президентского Совета по правам человека.

«Мы собрались на митинге для того, чтобы выразить свою народную поддержку рекомендациями СПЧ. Обращение будет направлено в Генпрокуратуру, СК, МВД России и президенту», — рассказал Сергей Вахрушев.