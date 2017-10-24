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11:00 (мск), источник: ЮГА.ру

В администрации Сочи сократили число вице-мэров

В администрации Сочи 24 октября сократили одну ставку заместителя главы города.

Источник: ЮГА.ру

До середины октября эту должность занимал Олег Ясюк.

«Теперь Ясюк уехал в Москву. Его должность сокращена», — сообщил мэр города Анатолий Пахомов на планерном совещании.

По информации сотрудников мэрии, Ясюк занял должность заместителя директора ФГБУ «Резерв-поставка». Он был вице-мэром курорта с июля 2008 года. Таким образом, у Пахомова осталось девять заместителей, в том числе два первых вице-мэра.

По словам градоначальника, реорганизация коснется нескольких департаментов и управлений администрации, среди которых управления по охране окружающей среды и сельского хозяйства, департамент по взаимодействию с правоохранительными органами.

Эти изменения в структуре мэрии рассмотрят на сессии городского собрания Сочи 25 октября.

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