В администрации Сочи сократили число вице-мэров

Источник: ЮГА.ру

До середины октября эту должность занимал Олег Ясюк.

«Теперь Ясюк уехал в Москву. Его должность сокращена», — сообщил мэр города Анатолий Пахомов на планерном совещании.

По информации сотрудников мэрии, Ясюк занял должность заместителя директора ФГБУ «Резерв-поставка». Он был вице-мэром курорта с июля 2008 года. Таким образом, у Пахомова осталось девять заместителей, в том числе два первых вице-мэра.

По словам градоначальника, реорганизация коснется нескольких департаментов и управлений администрации, среди которых управления по охране окружающей среды и сельского хозяйства, департамент по взаимодействию с правоохранительными органами.