В администрации Сочи сократили число вице-мэров
В администрации Сочи 24 октября сократили одну ставку заместителя главы города.
В администрации Сочи 24 октября сократили одну ставку заместителя главы города.
До середины октября эту должность занимал Олег Ясюк.
«Теперь Ясюк уехал в Москву. Его должность сокращена», — сообщил мэр города Анатолий Пахомов на планерном совещании.
По информации сотрудников мэрии, Ясюк занял должность заместителя директора ФГБУ «Резерв-поставка». Он был
По словам градоначальника, реорганизация коснется нескольких департаментов и управлений администрации, среди которых управления по охране окружающей среды и сельского хозяйства, департамент по взаимодействию с правоохранительными органами.
Эти изменения в структуре мэрии рассмотрят на сессии городского собрания Сочи 25 октября.