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11:35 (мск), источник: СуперОмск

Мэром Омска хочет стать юная поклонница Двораковского и «девятки»

Среди кандидатов на должность мэра Омска появилась первая представительница прекрасного пола.

Как рассказал «СуперОмску» председатель конкурсной комиссии по выборам градоначальника Сергей Тодоров, документы принесла омская студентка 1995 года рождения Юлия Ельцова.

Заявившись на конкурс, девушка тут же сфотографировалась перед зданием омского горсовета, где располагается комиссия, и раздала первые предвыборные обещания.

«Теперь я кандидат на должность мэра Омска. Пересажу чиновничий аппарат на ВАЗы, верну моду на девятки», — сообщила Юлия на своей странице в Instagram.

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Моду на автомобили ВАЗ-2109 молодой политик Ельцова, похоже, пытается ввести, поскольку сама является обладательницей «девятки». В социальных сетях девушка регулярно делится фотографиями со своим транспортным средством.

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В качестве авторитета Юлия Ельцова, возможно, возьмет персону бывшего омского градоначальника Вячеслава Двораковского. Селфи с политиком появилось в Instagram Ельцовой одним из первых.

Документы от соискателей на пост омского градоначальника комиссия завершит принимать 31 октября.

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