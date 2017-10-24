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11:56 (мск), источник: Новый Калининград

Елена Серая получила пост министра регионального контроля Калининградской области

Соответствующее решение принял губернатор Алиханов.

Источник: Reuters

Губернатор Антон Алиханов назначил Елену Серую министром регионального контроля, сообщает пресс-служба правительства. Этот пост в качестве врио министра Серая занимала в течение последнего года с момента создания министерства. В правительстве Николая Цуканова она являлась руководителей контрольно-ревизионного управления.

Губернатор Антон Алиханов, назначая Серую, сказал, что «самое главное сейчас − быть в авангарде той контрольно-надзорной реформы, которая проходит по всей стране».

«Особое внимание прошу вас уделить контролю (надзору) в сфере жилищного строительства и лицензионного контроля за деятельностью управляющих компаний. Все, что связано со стройками и ЖКХ, особенно в Калининграде, — сейчас одна из самых острых тем, на которой надо сконцентрировать все свои усилия. Кроме того, вся контрольно-надзорная деятельность, которой занимается не только ваше министерство, но и другие ведомства, должна вами модерироваться и сопровождаться методологически», — цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Елена Серая поблагодарила Алиханова за оказанное доверие и заверила, что коллектив министерства настроен выполнить поставленные задачи.

Первый вице-премьер областного правительства Алексей Родин, курирующий работу ведомства, сообщил, что благодаря созданию в 2016 году министерства был решен вопрос исключения избыточных и дублирующих функций органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. «Работа Елены Борисовны в качестве временно исполняющей обязанности министра помогла систематизировать работу с объединенными в министерстве структурами, а также улучшить взаимоотношения органов власти с предпринимателями за счет осуществления реформы контрольно-надзорной деятельности и снижения количества внеплановых проверок. Именно с ее подачи был разработан ряд инициатив в адрес федеральных ведомств по совершенствованию законодательства в сфере контроля (надзора) и запущен региональный пилотный проект «Система мониторинга «Цифровой контроль», позволяющий применить методы дистанционного контроля в сфере ЖКХ. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем», — заявил Алексей Родин.

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