Елена Серая получила пост министра регионального контроля Калининградской области

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Губернатор Антон Алиханов назначил Елену Серую министром регионального контроля, сообщает пресс-служба правительства. Этот пост в качестве врио министра Серая занимала в течение последнего года с момента создания министерства. В правительстве Николая Цуканова она являлась руководителей контрольно-ревизионного управления.

Губернатор Антон Алиханов, назначая Серую, сказал, что «самое главное сейчас − быть в авангарде той контрольно-надзорной реформы, которая проходит по всей стране».

«Особое внимание прошу вас уделить контролю (надзору) в сфере жилищного строительства и лицензионного контроля за деятельностью управляющих компаний. Все, что связано со стройками и ЖКХ, особенно в Калининграде, — сейчас одна из самых острых тем, на которой надо сконцентрировать все свои усилия. Кроме того, вся контрольно-надзорная деятельность, которой занимается не только ваше министерство, но и другие ведомства, должна вами модерироваться и сопровождаться методологически», — цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Елена Серая поблагодарила Алиханова за оказанное доверие и заверила, что коллектив министерства настроен выполнить поставленные задачи.