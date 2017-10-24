Александр Обора возглавил нижегородский Минтранс в должности и.о
Александр Обора занял пост исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Александр Обора занял пост исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Накануне вечером стало известно, что руководитель министерства Александр Герасименко покинул этот пост в связи с переходом в администрацию Нижнего Новгорода на должность заместителя исполняющего обязанности главы администрации.
Как сообщили журналистам программы «Вести-Приволжье» в