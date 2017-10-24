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12:15 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Александр Обора возглавил нижегородский Минтранс в должности и.о

Александр Обора занял пост исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Источник: Reuters

Накануне вечером стало известно, что руководитель министерства Александр Герасименко покинул этот пост в связи с переходом в администрацию Нижнего Новгорода на должность заместителя исполняющего обязанности главы администрации.

Как сообщили журналистам программы «Вести-Приволжье» в пресс-службе правительства региона, исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог стал Александр Обора. Ранее он занимал пост заместителя министра.

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