Александр Обора возглавил нижегородский Минтранс в должности и.о

Накануне вечером стало известно, что руководитель министерства Александр Герасименко покинул этот пост в связи с переходом в администрацию Нижнего Новгорода на должность заместителя исполняющего обязанности главы администрации.



Как сообщили журналистам программы «Вести-Приволжье» в пресс-службе правительства региона, исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог стал Александр Обора. Ранее он занимал пост заместителя министра.