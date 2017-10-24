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13:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму рассказали об американских шпионах у границы с Россией

С начала года истребители 4-й воздушной армии Южного военного округа совершили более 100 вылетов на перехват американских самолетов-шпионов и беспилотных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль российской границы ведут стратегические дроны Global Hawk и самолеты RS-135 и P-8А Poseidon. Об этом заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По его мнению, главными целями военной разведки США являются изменения, происходящие в группировке войск на юге России и наблюдение за строительством Крымского моста.

«Global Hawk и RS-135 вылетают на разведку с передовой авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, а P-8A — с авиабазы Суда (Греция). Основные маршруты их полетов пролегают вдоль Черноморского побережья от западной части Крымского полуострова вплоть до “траверза” Сочи. В ходе полетов нарушений государственной границы отмечено не было. Минимальное удаление от границы составляет 10−15 километров», — цитирует ТАСС Виктора Севостьянова.

Соответственно на перехват воздушных целей, представляющих потенциальную угрозу безопасности страны, поднимаются истребители Су-30. В большинстве случаях (70 процентов) речь идет о беспилотных летательных аппаратах.

Кстати, стратегический разведывательный беспилотник с реактивным двигателем RQ-4 Global Hawk может патрулировать воздушное пространство в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Масса дрона 6 781 килограммов, крейсерская скорость — 575 километров в час. Кроме того, аппарат может нести до 1360 килограммов груза и теоретически использоваться для нанесения ракетных и бомбовых ударов.

Генерал-лейтенант Виктор Севостьянов также отметил, что полеты российских истребителей позволяют пилотам на практике отрабатывать приемы перехвата и сопровождения, а также умение распознавать типы летательных аппаратов.

Отметим, что действия российских самолетов нервируют американских военных, заявляющих о том, что истребители ВКС подлетают на опасное расстояние. Из-за чего летчикам США приходится прекращать свои полеты. Подобный случай произошел 9 мая в небе над Черным морем, когда истребитель Су-30 перехватил американский самолет P-8A и выполнил перед ним маневр «приветствия». После чего Poseidon изменил маршрут полета и удалился от российских границ. .

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