СМИ сообщили о современном оружии НАТО и Израиля на складе ИГ

По словам Сухейла, в городе Эль-Маядин, который являлся «временной» столицей ИГ во время осады Ракки, сирийские военные нашли много разного оружия, включая минометы и тяжелое вооружение. «Оно включало бронированное и артиллерийское вооружение, большое количество бронебойного вооружения, а также 155-мм орудие производства НАТО с дальностью стрельбы 40 км», — заявил генерал.

Эль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор 14 октября был освобожден сирийской армией при поддержке ВКС России. Напротив него, на восточном берегу реки Евфрат, находится крупнейшее в Сирии месторождение нефти Омар, которое 22 октября заняли формирования «Союза демократических сил» (сирийские курды и отряды умеренной оппозиции) при поддержке США. Сирийские войска переправились на другой берег Евфрата, но не успели достичь нефтяного поля раньше СДС и остановились в 10 км от него.