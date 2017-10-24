Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция экс-главы МИДа РФ на слова Путина про “черепную коробку”
Путин предложил россиянам платить за медицину
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
«Никто в это не верил»: Порошенко о своей идее для Донбасса
Обвиняемая в растрате в компании сына генпрокурора попала в СИЗО
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Юбилей Эминема
12:06 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о современном оружии НАТО и Израиля на складе ИГ

На крупнейшем складе террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) близ освобожденного города Эль-Маядин нашли образцы новейшего оружия НАТО и Израиля, заявил командир сирийского подразделения «Тигры» генерал Аль-Хасан Сухейл. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

Источник: AP 2017

По словам Сухейла, в городе Эль-Маядин, который являлся «временной» столицей ИГ во время осады Ракки, сирийские военные нашли много разного оружия, включая минометы и тяжелое вооружение. «Оно включало бронированное и артиллерийское вооружение, большое количество бронебойного вооружения, а также 155-мм орудие производства НАТО с дальностью стрельбы 40 км», — заявил генерал.

Эль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор 14 октября был освобожден сирийской армией при поддержке ВКС России. Напротив него, на восточном берегу реки Евфрат, находится крупнейшее в Сирии месторождение нефти Омар, которое 22 октября заняли формирования «Союза демократических сил» (сирийские курды и отряды умеренной оппозиции) при поддержке США. Сирийские войска переправились на другой берег Евфрата, но не успели достичь нефтяного поля раньше СДС и остановились в 10 км от него.

Американская контрабанда: США обеспечили террористов в Сирии оружием
Во время загрузки произошла ошибка.
9 октября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Арестован напавший на ведущую «Эха Москвы»
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь