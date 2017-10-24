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12:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Врио губернатора НСО рассказал, за какую хоккейную команду он будет болеть

Андрей Александрович с удовольствием ответил на вопрос журналистов о своем отношении к спорту.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на своей первой пресс-конференции рассказал о первоочередных задачах и своем отношении к хоккею.

В списке задач первой очереди Андрей Травников назвал расторжение «мусорной концессии», против которой активно протестовали новосибирские экологи и депутаты. Не менее острая проблема — проект строительства ледового стадиона. «Если Новосибирская область хочет провести у себя молодежный чемпионат по хоккею, то надо срочно найти вариант», — пояснил Андрей Травников. Вопрос с четвертым мостом через Обь до сих пор остается нерешенным. «Если мы считаем, что мост не нужен для города, надо отказаться от федерального гранта. Если мост все-таки нужен, будем подтверждать заявку на грант, но пересматривать проект», — сказал врио губернатора.

Андрей Александрович с удовольствием ответил на вопрос журналистов о своем отношении к спорту. В его родном городе Череповце сильная хоккейная команда — Северсталь. Поэтому хоккеем Травников увлечен с детства. Теперь он намерен болеть за новосибирскую «Сибирь».

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