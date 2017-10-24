Врио губернатора НСО рассказал, за какую хоккейную команду он будет болеть
Андрей Александрович с удовольствием ответил на вопрос журналистов о своем отношении к спорту.
Андрей Александрович с удовольствием ответил на вопрос журналистов о своем отношении к спорту.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на своей первой
В списке задач первой очереди Андрей Травников назвал расторжение «мусорной концессии», против которой активно протестовали новосибирские экологи и депутаты. Не менее острая проблема — проект строительства ледового стадиона. «Если Новосибирская область хочет провести у себя молодежный чемпионат по хоккею, то надо срочно найти вариант», — пояснил Андрей Травников. Вопрос с четвертым мостом через Обь до сих пор остается нерешенным. «Если мы считаем, что мост не нужен для города, надо отказаться от федерального гранта. Если мост
Андрей Александрович с удовольствием ответил на вопрос журналистов о своем отношении к спорту. В его родном городе Череповце сильная хоккейная команда — Северсталь. Поэтому хоккеем Травников увлечен с детства. Теперь он намерен болеть за новосибирскую «Сибирь».