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12:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские депутаты заинтересовались туалетами

К чемпионату мира.

Источник: УралИнформБюро

Свыше 880 тысяч квадратных километров отремонтированных дорог, 189 тысяч «квадратов» тротуаров, 23 километра бордюров и больше 1,5 миллиардов рублей, потраченных на эти цели из бюджетов всех уровней, — таков краткий итог работы по подготовке Екатеринбурга к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Эти цифры озвучены 24 октября на заседании Екатеринбургской гордумы, на котором побывал корреспондент «Уралинформбюро».

Как сообщила депутатам председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, работы велись на трех основных «фронтах»: приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в районе, примыкающем к «Екатеринбург Арене», обустройство фанзоны в ЦПКиО имени Маяковского и работы по созданию сети скверов и пешеходных маршрутов, получившей название «Бульварная лента».

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В ходе этих работ отремонтировано 49 участков УДС, в том числе 19 дорог, связанных с передвижением клиентских групп FIFA. Среди ключевых дорожных объектов названы проспект Ленина, улица Татищева, пересечение улиц Репина и Пирогова и перекресток Токарей и Татищева.

Так, улица Татищева была окончательно соединена с проспектом Ленина и превратилась в трехполосную магистраль двустороннего движения. На днях по этой улице будет запущено трамвайное движение. Что касается реконструкции проспекта Ленина, она будет завершена к 15 ноября. В данный момент на проспекте монтируется новая система освещения. Кроме того, переложено 30% брусчатки на площади 1905 года. На эти работы уже потрачено 188 миллионов рублей.

Отдельно представители мэрии рассказали о том, какие работы велись в кварталах, примыкающих к территории проведения игр мундиаля. Так, на улице Анри Барбюса на месте бывшего пустыря обустраивается просторный сквер-«накопитель» для болельщиков. Улица Пирогова, где расположен контрольно-пропускной пункт строителей спортивной арены, практически готова к сдаче, но будет открыта для движения автотранспорта только после сдачи в строй «Екатеринбург Арены».

Вместительный подземный паркинг на 439 машиномест, построенный на улице Татищева на средства областного бюджета, область в преддверии мундиаля собирается передать в собственность муниципалитета. Там будут парковать свои машины гости и участники чемпионата. Впоследствии паркингом смогут воспользоваться и горожане.

Тем не менее, у народных избранников в ходе доклада накопилось немало острых вопросов. Так, депутат Константин Киселев обвинил муниципалитет в «старых» методах благоустройства. «Сегодня комитет (благоустройства — прим. ред.) работает хуже, чем при Липовиче», — заявил Киселев.

А депутат Олег Хабибуллин поинтересовался, озаботилась ли мэрия таким щепетильным аспектом, как общественные туалеты. По словам Тамары Благодатковой, службы благоустройства установят в дни чемпионата на улицах города 220 дополнительных туалетов в дополнение к уже имеющимся 130, не считая нескольких больших модулей, рассчитанных на одновременное посещение нескольких человек. Однако многие депутаты не считают это количество достаточным. Представители комитета благоустройства тоже признали, что в итоге получается «одно очко на 500 человек».

Что касается планов по благоустройству дорог на 2018 год, они пока скромны. В частности, в следующем году так и не будет реализовано обособление трамвайных путей на проспекте Ленина. А строительство двухсторонней магистрали по Татищева на участке между Красноуральской и Заводской начнется лишь в случае областного софинансирования.

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