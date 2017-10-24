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12:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирский губернатор установил табу на тему кадровых перестановок

Андрей Травников заявил журналистам, что не будет анонсировать и комментировать свои кадровые решения.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами 24 октября заявил, что не будет анонсировать или комментировать свои кадровые решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Андрей Травников находится на посту главы Новосибирской области чуть больше двух недель и логично, что и общественность, и политические круги, и СМИ всё это время находятся в ожидании кадровых перемен.

Однако, единственное, что на данный момент предпринял врио губернатора — отправил правительство области в отставку.

«Я понимаю, что тема кадровых решений вызывает широкий интерес у СМИ и у жителей региона, но, извините, примите мою жизненную позицию. Я никогда не анонсирую кадровые решения. И никогда, за редким исключением, не комментирую состоявшиеся кадровые решения. Считаю, что это правильно. Анонсирование и комментарии — это не совсем корректно по отношению к тем коллегам, с которыми я сегодня тружусь и с которыми у меня есть планы расстаться. И, конечно же, некорректно по отношению к тем коллегам, которых я хотел бы выдвинуть на эти позиции. Поэтому на этой теме табу», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Травникова.

Но уточнил, что структура нынешнего областного правительства его не совсем устраивает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Травников возглавил Новосибирскую область после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года.

Уже 9 октября Травников заявил о возможных кадровых перестановках в регионе, отметив, что «несомненно, со временем они появятся, любой руководитель подбирает команду под себя», но заверил, что поспешных решений не будет, и «не будет замены людей ради замены».

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