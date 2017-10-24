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12:40 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские коммунисты усмотрели в «Ленине с рогами» провокацию

По мнению КПРФ, билборды испортил или человек-паук, или провокатор-профессионал.

В Новосибирском обкоме КПРФ отреагировали на инцидент с билбордами, посвященными 100-летю Великой Октябрьской социалистической революции — неизвестные подрисовали изображенному на баннерах Владимиру Ленину рога, а поверх изображенных за ним революционных масс написали «воинство сатаны».

Изображения подвергшихся акту вандализма билбордов, буквально через несколько дней после их установки в городе, были размещены в соцсетях. По информации коммунистов, были испорчены два плаката на улице Кирова. Член фракции КПРФ в горсовете Новосибирска Иван Конобеев уверен, что это «политическая акция, спланированная заранее».

— Чтобы забраться туда (билборды установлены высоко над землей, — прим. Sibnovosti), нужно иметь или супер-способности человека-паука, или профессиональную автовышку. То есть деньги и очень большое желание влезть на рекламную конструкцию. Совершенно точно эта акция спланирована, это не хулиганы, которым было нечем заняться. Это акция политическая. Кто ее исполнитель — должны устанавливать правоохранительные органы, — заявил Иван Конобеев.

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Напомним, ранее в новосибирском обкоме КПРФ сообщили о планируемой установке в городе, в разных его районах к юбилею революции 100 баннеров. При этом новосибирский обком не выступал заказчиком билбордов. Как пояснили «Коммерсанту» представители новосибирской мэрии, баннеры являются социальной рекламой: «на размещение бюджетных денег потрачено не было».

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